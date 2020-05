Identifican deficiencias en padrón de beneficiarios de canastas en Sullana

Deficiencias en la elaboración del padrón de beneficiarios para la entrega de más de 6,000 canastas de víveres a las familias vulnerables de Sullana, región Piura, en el marco del control integral a la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, detectó la Contraloría General de la República.

Los hechos advertidos se encuentran detallados en el informe de hito de control n.° 3041-2020-CG/GRPI-SCC, los cuales han sido notificados al titular de la Municipalidad Provincial de Sullana, con la finalidad de que adopte las medidas correctivas pertinentes.

Según el informe, la comuna no ha efectuado el filtro respectivo para elaborar dicho padrón, ni ha verificado la situación de vulnerabilidad de cada familia beneficiaria. Incluso, se ha evidenciado que al momento de la distribución de la canasta utiliza criterios dispares, como entregar víveres a quienes vivan en una casa de material noble de dos pisos y sean dueños de una bodega, sin embargo, en otros casos se les negó este beneficio.

Durante la visita realizada al sector Francisco Bolognesi de las 44 familias empadronadas, solo se les entregó la canasta a 29 de ellas, una no se encontraba en la vivienda y otra había recibido el bono de 380 soles. El resto no fue repartido al aplicarse diferentes criterios, los cuales no son uniformes. Además, no existe un protocolo respecto a la situación de dichas canastas que son retornadas a la base de Serenazgo.

Otras situaciones adversas

En el informe se detallan otras tres situaciones adversas. Por un lado, se constata deficiencias en el almacén empleado para las canastas y se observa que el personal encargado del despacho de los productos no cuenta con los implementos de seguridad, lo cual podría ocasionar el riesgo de contaminación y deterioro de los bienes adquiridos.

De otro lado, se verifica la falta de orden y aglomeración de personas al momento de la distribución de las canastas, lo cual no corresponde a las medidas de distanciamiento social para evitar el contagio del nuevo coronavirus.