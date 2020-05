Gildo Valero: “Se toma el mal pronunciamiento del castellano para discriminar

Empezó anotando que este documental se hizo en el año 2014, y lo que ha sucedido revela que no se avanzó nada en este tema. Dijo que en ningún momento este trabajo propone que se deje de enseñar la variedad estándar del castellano, que es la que nos servirá en el ámbito académico y profesional, aunque no para la vida privada, donde es regulada por otros criterios.

Y al referirse a las personas que tienen al español como segunda lengua indica que tienen características especiales, denominadas variedades de contacto.

“Aquí hay un criterio extra que no consideramos en otros casos y es la segunda gramática. La lengua se va modelando desde el primer año del niño. Entonces hay un conflicto cognitivo de comparar estructuras y eso genera diferencias. Y la discriminación corre por el prejuicio porque cuando un quechuahablante dice quisu en lugar de queso, es censurado y burlado. Pero cuando un angloparlante dice Mi no entender, nadie se espanta. Esa forma de hablar se llama ‘actitud lingüística´ que es como uno responde a determinados fenómenos lingüísticos”, precisó.

A esto agregó que el lenguaje no solo tiene una función comunicativa sino que sirve para mucho más. Es una de las expresiones de la identidad personal y social, de manera que si se censura la manera de hablar de alguien en realidad se está censurando algo más íntimo, más profundo como es la identidad. “Es como decirle ‘deja de ser lo que eres, sé de otro modo’. Eso no está bien”, acotó.

En cuanto a la crítica que surgió por mencionar ‘grupos de poder’ en el documental, indicó que se evidencia un exceso de sensibilidad de quienes se sienten aludidos y asumen que se les ataca.

Explicó que no se trata solamente de grupos de poder económico. También está el poder político y el asociado al prestigio. Comentó que el periodista Phillip Butters resaltó que el presidente Fernando Belaunde era el único que hablaba bien, pero resulta que el fundador del partido Acción Popular venía de una familia acomodada. En cuanto a Alan García, también referido por Butters, Valero manifestó que no venía de una familia acomodada pero fue parte de la élite del Apra donde destacó desde joven y ganó prestigio.

Insistió en que este tema da para más discusión porque lo que ha ocurrido con la transmisión del documental revela que hay mucha ignorancia en la sociedad, pero también han surgido otros temas como lenguaje inclusivo y género.

“La discriminación lingüística se da hoy así: No te puedo cholear, no te puedo discriminar porque eres negro, entonces te discrimino por tu forma de hablar. No es que no les guste como pronuncian la erre, lo que no les gusta es que sean cholos, o pobres o chinos. Del mismo modo: No te voy a discriminar por ser lesbiana, sino por tu manera de expresión. No te voy a discriminar por ser chibolo, sino porque defiendes tonterías. Entonces no atacan el tema de fondo sino lo más superficial que es la expresión lingüística. Y es que ya no es políticamente correcto cholear ni negrear”, sostuvo Gildo Valero.