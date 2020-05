Yoselin cierra los ojos, los vuelve a abrir, luego mueve la cabeza. Repite esta acción cada que quiere expresarse. Su madre Hilda Romani la entiende perfectamente: esta vez, la pequeña de trece años, quien padece de parálisis cerebral, desea ver la televisión. Sentada en su silla de ruedas, Yoselin mira las coloridas imágenes del programa ‘Aprendo en casa’ del Ministerio de Educación (Minedu). Su hermana de seis se sienta a su lado. Su madre toma una foto.

“Ella entiende todito”, dice Hilda, muy segura. Y luego cuenta que, hace dos años, su esposo y sus dos niñas viajaron de Chanchamayo (Junín) a Lima para continuar con las terapias de Yoselin. Se instaló en una pequeña vivienda alquilada en Manchay, en el distrito de Pachacámac. Desde entonces, la niña no ha vuelto a un aula escolar.

Yoselin es parte de ese 88% de personas con discapacidad en edad escolar que no accede a educación, según cifras de la Defensoría del Pueblo. Aunque ha encontrado una esperanza en la enseñanza a distancia, el programa del Minedu aún no es totalmente inclusivo.

Que sean una prioridad

Para Pamela Smith, de la ONG Sodis, si bien algunos niños con discapacidad están accediendo a un contenido educativo a través de distintas plataformas, es necesario que se empiece a pensar en otras estrategias para brindar apoyo a estas familias. Dice también que asegurar accesibilidad va más allá de incorporar a un intérprete de lengua de señas, se debe abarcar todos los formatos disponibles para beneficiar a estos alumnos.

“Desde que comenzaron las clases virtuales, ella quiere estudiar, se siente feliz. Yo le apunto. Ella pinta los dibujos. Ama las témperas”, agrega Hilda, quien se pregunta qué pasará con la educación de su niña cuando acabe la cuarentena, es decir, cuando nuevamente le nieguen una vacante en un colegio.

Paul Gonzales, director general de Servicios Educativos Especializados del Minedu, detalló que se están realizando adaptaciones en los materiales para que el programa ‘Aprendo en casa’ también sea dirigido a los niños con discapacidad y que en las próximas semanas, cada sábado, se transmitirá, a través de televisión nacional, una hora exclusiva para ellos.

“Se implementará de forma gradual. También estamos convirtiendo los contenidos en audios para quienes tienen discapacidad visual”. Según dijo, estos proyectos continuarán cuando acabe la cuarentena.

“Entendemos los esfuerzos, pero nadie se puede quedar fuera. Se debe trabajar con organizaciones de personas con discapacidad o educadores que tienen experiencia con estos grupos”, plantea Malena Pineda, jefa del Programa de Defensa y Promoción de las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo. Fiorella Guerrero, de la ONG Warmakuna Hope, quien ha ayudado directamente a Hilda y a su hija Yoselin, agrega que “el sistema educativo peruano deja afuera a muchos niños”.

Una lucha diaria

Además de la preocupación por la educación de Yoselin, Hilda afronta los problemas de no contar con un trabajo en la cuarentena y no haber recibido ningún bono del Estado. Su esposo es reciclador, lo que le impide trabajar en estos momentos. “Ya no sé de dónde sacar, solo tengo fuerza por mis hijas”, dice.

Al otro lado de la ciudad, en Carabayllo, Mirelle García comparte la misma preocupación. Ella tiene cuatro hijos, tres de ellos con discapacidad. “Mi esposo falleció hace nueve años. Antes, con su apoyo, podíamos llevar a uno de ellos a un colegio especial, ahora ya no es así. A mi hijo lo han sacado de diversos lugares”, cuenta sobre Walter, su primogénito que padece de autismo, retraso mental severo y un cuadro psicótico. “Estoy viendo que las cosas empeoran más. No me alcanza lo económico. Es tan difícil sobrevivir así. Y ellos necesitan más de mi tiempo”, cuenta con voz entrecortada.

Walter tiene 28 años, ama la música y el baile. No habla, pero Mirelle es su madre y lo entiende. “Es un alma inocente, pero hay momentos en que estalla y no sé cómo detenerlo. Hay veces que nos ha golpeado porque nos desconoce”, narra.

El joven tiene estos episodios mínimo dos veces al día. A veces son cuatro. Y cuando esto ocurre, sus otros dos niños con discapacidad se desesperan: Anthony (14), también autista, y Adrián (11), con diagnóstico de hiperactividad, a quien “lo discriminaron (en los colegios) por sus problemas de conducta”.

“El Estado debería apoyarnos. Mis hijos son un libro abierto de los que aún debo aprender. Son mi fuerza porque si yo caigo, cae todo. Esta es una guerra diaria. No hay mañana, es solo diario”, detalla la mujer que se quedó sin trabajo y vive de la caridad de los vecinos y de su anciano padre que la ayuda con el alquiler de su casa.

Desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) aseguraron que “las personas con discapacidad serán beneficiadas con el bono universal familiar”. Pese a ello, la Defensoría recuerda que la información para este grupo no es accesible. ¿Cómo se enteran de los procedimientos para cobrar el bono?".

Esta es la situación de las personas con discapacidad durante la pandemia. Hoy, Hilda y Mirelle son el rostro de la indiferencia.

Cómo ayudar

- Contacto. Los que deseen apoyar, pueden llamar a estos números: Hilda R. (635-6346) y Mirelle García (982385952).

- Contigo. La Defensoría advirtió que el programa Contigo del Midis solo beneficia al 30% de las personas con discapacidad porque no cuentan con un certificado médico. Durante el estado de emergencia, mediante el DL 1468, el certificado no sería obligatorio. Midis viene evaluando eso.