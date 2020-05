Médicos de Hospital Dos de Mayo “evalúan” quiénes ingresan a la Unidad de Cuidados Intensivos

Médicos de Italia y España, países que enfrentaron una grave crisis por la gran cantidad de pacientes con COVID-19, recomendaron a sus colegas de otros países cómo tratar a personas con esta enfermedad.

Jesús Valverde, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, precisó que, según estas sugerencias, los galenos deben ordenar que los pacientes que necesiten ventilación mecánica ingresen a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Pero el Hospital Dos de Mayo, uno de los calificados para atender contagiados, ya no cuenta con estas herramientas.

“Entonces, desde ya, con este grupo etario se tiene que hacer una evaluación individual para ver quiénes de manera extraordinaria deberían recibir ventilación mecánica”, contó.

Otro consejo es que todos los adultos mayores de 80 años deben recibir oxígeno. Pero en el mencionado nosocomio también carecen de balones con este insumo.

“La estadística no nos favorece en nada. Nuestros equipos biomédicos fueron saturados. Las UCI están saturadas. En Loreto y en el norte del país ya no hay capacidad de atenderlos. No estamos indicando de que el adulto mayor no debe ingresar a UCI, sino que son recomendaciones internacionales que lo indican", aclaró.

El médico Jorge Ricalde del mismo hospital explicó que si es que un paciente de 80 años muestra indicadores de que puede sobrevivir a la enfermedad y otro de 40 no evidencia ello, priorizarán el ingreso del adulto mayor. “Así ha pasado y así seguirá pasando”, afirmó.

“Llegamos a este problema porque recuerden que el Hospital Dos de Mayo fue, por resolución ministerial, uno de los 5 hospitales COVID-19. Sin embargo, desde hace más de dos meses, no se implementa como hospital COVID-19”, manifestó.

Los galenos peruanos se atienen al cumplimiento de las normas oficializadas por el Ministerio de Salud (Minsa). Por ello, sobre la aplicación de los consejos de los países europeos, dijo que “son recomendaciones y finalmente cada médico ve si lo toma o no”.

Camas UCI en Perú

En Estados Unidos, hay 34 camas UCI por cada 100.000 habitantes, según información divulgada por Valverde. Lo óptimo es que en un país haya 10 camas UCI por la misma cantidad de ciudadanos. Sin embargo, en Perú solo hay 2.3 camas UCI por cada 100.000 personas.

En España, el número de camas por la misma cifra es de 15.

