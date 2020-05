Conoce los horarios y restricciones para la salida con niños durante la cuarentena

A partir de este lunes 18 de mayo, el Gobierno autorizó que los niños y adolescentes hasta los 14 años podrán salir a las calles durante el estado de emergencia por la pandemia del nuevo coronavirus. El presidente Martín Vizcarra amplió la cuarentena hasta el 24 de mayo y adoptaron esta medida que se llevó a cabo en otros países.

A nivel nacional, los niños y las niñas podrán empezar a salir del confinamiento en el que fueron puestos desde quincena de marzo para evitar que se contagien del COVID-19. La medida no es obligatoria y dependerá de cada padre si sale con sus hijos. Sin embargo, las autoridades crearon una serie de lineamientos.

De acuerdo a información del gobierno, los niños y niñas podrán salir durante 30 minutos en compañía de un adulto. Las salidas a los alrededores de la casa podrán realizarse entre el mediodía y las seis de la tarde. Hay que tener en cuenta que los menores no podrán salir sin un adulto a cargo.

¿Cuáles son las restricciones para la salida de los niños?

Los niños y niñas no podrán ir a los supermercados, bancos, mercados. No podrán tampoco usar el transporte público. Además, la distancia máxima será de 500 metros. Se intenta evitar el traslado a otras zonas. El uso de mascarilla es obligatorio así como la distancia social. No se podrán llevar juguetes, pelotas, triciclos, bicicletas, patines ni jugar con otros niños.

