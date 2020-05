Trabajadores de Hospital de Regional de Trujillo denuncian que no les pagan guardias

Son los profesionales que están en primera línea, exponiendo hasta su vida, dejando pasar horas con sus familiares, sin embargo, el personal de salud del Hospital Regional de Trujillo denuncia que no les han pagado completo.

No todo lo que brilla es oro, en el Hospital Regional que ha sido considerado como modelo en esta pandemia, por los protocolos que viene adoptando para enfrentar el coronavirus, pero su personal está impagos.

“No hemos recibido el pago de nuestras guardias y que es un derecho ganado. Nos han dicho que van a cancelarnos con el pago de mayo y este retraso viene desde marzo. No se dan cuenta que tenemos prestamos con bancos, los intereses se incrementan”, expresa una enfermera que por temor a represalias quiso mantenerse en anonimato.

El Gobierno aprobó el pago de una bonificación extraordinaria de S/ 720 a favor del personal de la salud que presta servicios de alerta y respuesta a la pandemia en todo el territorio nacional, pero en el Hospital Regional no han recibido aún este pago.

PUEDES VER Tres nosocomios replicarán éxitos de HRDT en prevenir contagio a su personal

“Nos prometieron por ley entregarnos un bono, hasta ahora no se ha hecho efectivo que debe ser desde marzo. Estamos arriesgando nuestras vidas, pero a las autoridades del hospital no les interesa. Esperamos no tener que llegar a un paro para reclamar lo justo”, expresó otro profesional de la salud de este nosocomio.

Además, indican que los que entraron por contrato con sueldos altos han cobrado puntual, lo cual es una injusticia con el personal de experiencia destacan.

La República intentó comunicarse con el director del Hospital Regional, Augusto Aldave Herrera, para conocer su versión, pero no contestó las llamadas.