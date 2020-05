Este lunes 18, por una decisión del gobierno central, los niños menores de 14 años podrán salir a las calles tras dos meses de aislamiento social obligatorio debido a la pandemia del coronavirus. Sin embargo, la psicóloga Alia Ríos Vidal, consideró que esa medida es riesgosa.

“Soy de la opinión que los niños aún no deben de salir porque por su naturaleza no se le puede prohibir que salgan al parque y no jueguen, que solo vean los juegos mecánicos como adornos; que no toquen la pelota, que no agarren la bicicleta”, aseveró Ríos Vidal.

Afirmó que el niño, sobre todo los más pequeños, van a querer jugar por instinto, van a querer pasearse en los columpios del parque, se pueden tirar al piso y tocar cualquier cosa o superficie que puede estar infectada con coronavirus.

“Muchas madres y padres de familia podemos educar a nuestros niños y tienen noción del Covid-19 en que les puede causar la muerte; pero hay otros niños que no saben y al salir actuarán como si todo fuera normal sin medir las consecuencias”, advirtió la especialista.

Manifestó que tras dos meses de encierro en sus casas los niños están estresados, irascibles, y al ver las calles de hecho se sentirán libres para correr y jugar, haciendo caso omiso a las restricciones.

“Se dice que solo saldrán 500 m de su casa y acompañados por un adulto. Si uno tiene un niño de dos años, lo puede tener cargado para que vea la calle; el problema es con los que tienen más de un niño pequeño, que se les puede escapar y llorar porque no lo dejan jugar con sus amiguitos”, indicó Alia Vidal.

La psicóloga expresó que los niños deberían salir cuando la pandemia esté controlada y baje la curva de contagios.