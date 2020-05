Policía intentó escapar tras ser descubierto con S/ 200 de una coima

Increíble. Un efectivo de la Policía Nacional que fue descubierto con billetes que obtuvo de una presunta coima cobrada a un conductor, se echó a correr en su intento por evitar su detención.

La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y la Dirección Contra la Corrupción de la Policía, intervinieron en flagrancia al suboficial Andrés Nolberto Grados Otárola.

La diligencia estuvo dirigida por las fiscales adjuntas provinciales Lidia Alarcón Cisneros y Jannet Lecaros Reyes y se desarrolló por inmediaciones del óvalo del Periodista, ubicado en el distrito de Ayacucho y provincia de Huamanga.

Al notar que fue descubierto, el efectivo habría intentado escapar de las autoridades, sin éxito. En su poder se encontró la suma de 200 soles (cuatro billetes de 50 soles), que habían sido previamente fotocopiados.

Andrés Nolberto Grados Otárola fue detenido.

El dinero correspondería presuntamente e a una coima cobrada para no imponer una papeleta a un conductor que no tenía puestos los anteojos señalados en su licencia de conducir, la cual se encontraba vigente, pero no era portada por dicha persona. Además, el copiloto era quien poseía la licencia y la tarjeta de su vehículo.

El intervenido se encuentra en calidad de detenido y viene siendo investigado.