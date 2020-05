Policía acusado de pedir coima de S/ 500 a conductor fue enviado a prisión en Arequipa

El policía Gabriel Geancarlo Galdos Vizcarra (38) fue denunciado por solicitar dinero a un conductor a cambio de no imponerle la papeleta. Debido a su acción, el juez de Investigación Preparatoria para Casos de Corrupción de Funcionarios de la Corte de Arequipa, José Málaga Pérez, dictó siete meses de prisión preventiva para el suboficial.

Cumplirá esta medida mientras continúan las investigaciones por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial.

Durante la audiencia virtual desarrollada la tarde de este sábado, el Ministerio Publico presentó las grabaciones de audio en la que se escucharía al efectivo policial solicitando dinero al conductor para no sancionarlo.

El hecho ocurrió el 11 de mayo a la altura del peaje de Uchumayo, cuando el conductor llevaba víveres para vender a una localidad de la provincia de Caravelí. El investigado que se desempeñaba como efectivo policial encargado de la sección de delitos, tránsito y familia de la Comisaría PNP de Uchumayo, lo intervino y verificó que tenía la licencia de conducir vencida y que no contaba con la tarjeta de propiedad.

Para no imponerle la papeleta y devolverle su vehículo, el imputado presuntamente le solicitó al conductor la suma de S/ 500.

PUEDES VER: Contraloría observa a más municipios de Arequipa por entrega de canastas

El chofer denunció el hecho ante la Fiscalía y posteriormente se organizó un operativo para detener al efectivo policial. Aunque el imputado no aceptó el dinero al percatarse que lo estaban grabando, se verificó que no impuso la papeleta, no registró la infracción cometida por el conductor ni la retención del vehículo.

La sanción mínima estimada en este caso es de 6 años de pena privativa de la libertad.