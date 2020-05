Los Olivos: denuncian negligencia en clínica por muerte de mujer tras dar a luz

Una familia denunció un caso de negligencia médica ocurrido en la clínica Aviva, en Los Olivos. Lisset Villanueva Saravia, una gestante que acudió a este nosocomio para solicitar atención, falleció horas después de dar a luz por cesárea la madrugada del último sábado.

Sus hermanos indicaron que la mujer acudió al centro de salud la tarde del viernes 15 de mayo, ya que presentaba un cuadro de sangrado por tener una condición conocida como placenta previa. Tras la intervención, el bebé fue colocado en una incubadora por problemas en su respiración.

Por su parte, según sus parientes, la madre se encontraba bien de salud y fue derivada a un cuarto de la clínica acompañada de su hermana. Sin embargo, alrededor de las 8 p. m., notaron que su color de piel comenzó a cambiar, al mismo tiempo que comenzó a perder gran cantidad de sangre.

A pesar de que la situación empeoró, indican que el doctor Julio Rojas demoró en disponer que se le transfiera plasma, e incluso, se negaron a realizar una transfusión directa con su hermana porque se requería un papeleo previo, pese a que ambas tenían el mismo tipo de sangre.

“Hemos esperado más de una hora por la sangre, que no llegaba, y me percaté que mi hermana no respondía. Cuando vieron que se quedó estática, llamaron al doctor y empezaron a resucitarla. Me sacaron y cerraron la puerta. Pedía que la auxiliaran porque veía que estaba débil y no me hacían caso, hasta que nos informaron de su deceso", afirmó Madeleine Villanueva, una de las hermanas de la víctima.

Pese a los reclamos, ninguno de los médicos se acercó a la familia para indicarle la razón del fallecimiento de Lisset Villanueva. Sus padres hicieron la denuncia en la Divincri de Los Olivos, por lo que agentes se acercaron a la clínica junto a miembros de la Fiscalía para realizar el levantamiento del cuerpo, el cual fue llevado a la Morgue Central.

Según Madeleine Villanueva, la directora del centro de salud, Flor Calderón, se acercó a ella y le afirmó que pondrán a disposición de las autoridades el material necesario para que se esclarezcan las razones de este lamentable hecho.

La versión de la clínica