Un humilde padre de familia fue brutalmente golpeado por su propio hijo, quien se encontraba bajo los efectos del alcohol. La agresión ocurrió en una vivienda del jirón Diego de Almagro del barrio El Tablazo, en la región Tumbes.

La víctima se identificó como Fausto Yovera Nizama (65), quien denunció que su hijo Manuel Yovera Villar (38), investigado ahora por el presunto delito de violencia familiar, siempre lo golpea sin motivo alguno cuando llega a su casa en estado etílico.

Cansado de los constantes maltratos, el último sábado don Fausto Yovera llegó hasta la comisaría del sector con hematomas, aduciendo que su hijo le propinó puñetes y patadas en diferentes partes del cuerpo, según consta en el acta que se levantó.

“Llegó a mi casa y me pidió dinero para seguir tomando, en vista de que no tenía empezó a golpearme, luego me siguió hasta la calle porque me escapé”, narró la víctima en la dependencia policial.

Será investigado

Alertados de la agresión, los agentes PNP se constituyeron hasta la vivienda de Fausto Yovera para detener al agresor, quien alegó inocencia. Sin embargo, fue llevado a la comisaría donde será investigado por la Fiscalía por el presunto delito de violencia familiar en la modalidad de maltrato físico y psicológico.