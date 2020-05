Joseph Matin Quillama, de 21 años, nunca imaginó que la pandemia del coronavirus lo llevaría a vivir en la cabaña de sus abuelos, en Challhuanca, Apurímac. El domingo 15 de marzo, luego de que el presidente Martín Vizcarra declaró el país en emergencia y anunció el cierre de fronteras, abordó el station wagon de Tito Matin, su padre, junto a cuatro primos y abandonaron su vivienda en el asentamiento humano de Huáscar, en San Juan de Lurigancho (SJL), con dirección a la sierra.

“Como fue de improviso, no hubo tiempo para preparar el carro”, cuenta. Cuando pasaron por Nazca, a las dos de la madrugada, un clavo se incrustó en una llanta. Se detuvieron. Buscaron mecánicos. Nadie respondió a sus gritos. Entonces solo quedaba esperar a que amanezca, dentro del vehículo, cubiertos con frazadas y al filo de la Panamericana Sur. El incidente los retrasó. Recién a las seis de la mañana un electricista los atendió y les vendió dos llantas. Llegar a Challhuanca, al final, les tomó más de un día.

Al cierre de esta nota, Joseph cumplió dos meses en Apurímac. Su rutina, por estos días, se enfoca en la cosecha del maíz. Su padre, en tanto, trabaja haciendo taxi en Challhuanca. Es la única manera de sobrellevar la crisis. “Vivir acá es complicado por el esfuerzo físico y el frío. Hemos hecho varias cosas para tener qué comer. Unos parientes nos han regalado ropa y mis primos, con dinero que ganaron en el campo, bajan al mercado a comprar alimentos”, dice.

Cuando escucha en la radio que el distrito donde vivía lidera la cifra de infectados de COVID-19 en Lima, siente alivio. Piensa que fue una decisión acertada dejar la capital. Entre resolver la falta de alimentos o luchar contra la pandemia, es preferible lo primero, y enfrentarse al hambre.

Éxodos de Huánuco

Irma Ramos, de 35 años, antes de la declaración de emergencia, laboraba vendiendo gaseosas en el paradero de Puente Nuevo, en la Vía Evitamiento, de El Agustino. El primer día de la cuarentena los militares la relegaron. Era imposible continuar. Dejó su empleo y se confinó en su habitación alquilada en Santa Anita. El dinero ahorrado le duró poco: en menos de un mes no tenía con qué alimentarse. Con tres hijos que mantener y sin trabajo, decidió regresar a su natal Huánuco. El 16 de abril comenzó a caminar por la Carretera Central. En el trayecto, pasó noches durmiendo en la calle, sobre la tierra, cerca del riel del tren, aterrada de los insectos y aturdida por los mosquitos.

Sin la ayuda de los conductores de camiones –recuerda– no lo hubiera logrado. Recién el 24 de abril llegó a su región. Pensó que sus autoridades la enviarían a un hotel a pasar cuarentena. Pero no fue así. Tuvo que cumplir con el aislamiento social por su cuenta, en casa de su madre. Gracias a Dios no presentó ningún síntoma. "Aquí podemos apoyarnos con la familia. Pienso dedicarme a vender frutas y, así, aportar con la comida”, indica.

Mejor suerte tuvo Lizbeth Bonifacio, de 19 años. En medio de los retornos masivos desde Lima, pudo refugiarse en un hotel, y el último jueves, dio a luz a su bebé. Su niño nació con tres kilos, seis días después de haber llegado a Huánuco. “Es difícil pasar por esta situación, temo que mi hijo se enferme”, lamenta.

Lizbeth había tomado el riesgo. Su parto pudo ser en Lima, en algún nosocomio colapsado; en la carretera, mientras esperaba los vehículos del gobierno regional; o al interior de un bus. Sin embargo, el desenlace fue favorable. Aún le quedan ocho días de aislamiento. Cuando los cumpla, se dirigirá a la comunidad de Yarowilca, en el distrito de Aparicio Pomares. Ahí la espera su familia.

Foco migratorio

Daniel Parodi, historiador y profesor de la Universidad de Lima y PUCP, explica que estos retornos son un foco migratorio de ciudadanos que reaccionan cuando las condiciones de vida en la ciudad son inviables. “El 70% de la población vive en la informalidad. Esto implica no solo que no tributen, sino que no formen parte de la planilla de algunas empresas que los puedan sostener. Entonces, la ciudad se convierte disfuncional para quienes viven de esta economía y, por ende, vuelven a las fuentes de abastecimiento: la sierra, la zona rural”, precisa.

En la historia universal –recuerda Parodi– el fenómeno peruano merece una analogía con lo acontecido en los últimos siglos del Imperio Romano. “Hubo migraciones al campo. Las ciudades dejaron de ser abastecidas, fallaron la circulación de la moneda y los servicios de salud, y se registraron epidemias. Cuando las ciudades no son viables (en saneamiento), tampoco son higiénicas”, sostiene.

El sociólogo y profesor de la PUCP Francisco Durand añade que existe un segmento de la población que solo vino a la capital de manera temporal, a atenderse en salud, y quedó atrapada con la emergencia. “Este fenómeno se puede calificar como población flotante. Van a la ciudad a hacer trámites y retornan”, alega. Durand considera, no obstante, que estos grupos retornarán a Lima cuando la actividad económica retome su curso.

Escapar del extranjero

Durante esta pandemia, la población no solo escapó de Lima, también abandonó el primer mundo. Estudiantes de la Universidad de Piura se quedaron varados en Estados Unidos, hace dos meses, luego de cumplir con un programa de Work and Travel. Recién pudieron retornar a Perú el 31 de marzo. En la capital, permanecieron en cuarentena por 15 días. Y una semana después llegaron a sus hogares en Chiclayo, Lambayeque. “Sentí temor porque había pasado por varios aeropuertos de USA buscando vuelos”, rememora Marcos Armas Mestanza, estudiante de Arquitectura, de 20 años, que vive con neumonía. Un eventual contagio para él hubiese sido mortal, pero ya está en casa.

Igual situación afrontaron estudiantes de Ingeniería Comercial de la Universidad Católica de Santa María, de Arequipa. Viajaron a Nueva York, USA, por el programa Work and Travel. Su vuelo de retorno estaba programado para el 21 de marzo. Y como se sabe, días antes las fronteras ya estaban cerradas. Valery Valdivia, de 22 años, relata que el día del anuncio del presidente Vizcarra venció su visa. Pudo extender su validez por un mes gratis, aunque, le preocupaba quedarse más tiempo y que caduque el documento.

Pero tuvo suerte: el Consulado de Houston le brindó alojamiento y un vuelo. El 31 de marzo llegó a Perú y permaneció hasta el 14 de abril confinada, en casa de un pariente en El Callao. Recién partió a su región el 20 de abril. Allí la alojaron en el hotel El Ensueño, le aplicaron una prueba de descarte, que salió negativo, y pudo ir a casa.

A la fecha, 160 mil peruanos regresaron a sus regiones. Sin embargo, grupos dispersos todavía aguardan ser trasladados. La crisis sanitaria y económica los ha golpeado. Abandonar temporalmente una ciudad como Lima y confinarse en sus terruños no es la solución a sus problemas, pero quizás es un respiro para poder afrontarlos.

Localidad de Udima es una zona de gran peligro

Al centro poblado de Udima, Cajamarca, llegan diariamente cientos de personas provenientes de Lambayeque y Lima, desde que comenzaron las migraciones. Pasan por allí mayormente para ir a la selva.

Los habitantes de esta comunidad demandan una intervención directa del gobierno regional. No tienen, por ahora, ningún infectado de COVID-19, pero tampoco cuentan con centros de salud y militares que garanticen una cuarentena de los forasteros. “¿A dónde iremos cuando alguien se enferme? ¿Quién se hará responsable de los infectados?”, protestó un comunero que prefirió mantener su nombre en reserva.

Reacciones

Daniel Parodi, historiador y docente en la U. de Lima y PUCP

“Los lazos entre el Perú rural y urbano nunca se rompieron. Siempre quedaron. Y se está produciendo un retorno, aunque no podemos hablar de una migración masiva. Es un fenómeno social que debemos analizar”.

Francisco Durand, sociólogo y docente en la PUCP

“Este flujo va a continuar. Pero también hay que darnos cuenta de dos situaciones: la columna de personas en las carreteras caminando a sus pueblos y la segunda que se quedó atrapada en Lima”.