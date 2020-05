82 mil padres pasarán a sus hijos a la escuela pública

“La situación está difícil”, dice Magdalena Valdivia (49), madre de Karla, una niña que este año debe culminar su primaria, pero que, desde hace un mes, no puede estudiar. Y es que la situación económica de Magdalena, afectada por la cuarentena decretada para frenar el avance del Covid-19, le impidió continuar pagando las pensiones de su hija en el colegio privado Innova School del distrito de Comas.

Es por ello que Magdalena inscribió a su hija en la plataforma “Matrícula 2020” del Ministerio de Educación (Minedu) para, así, lograr que Karla continúe su educación en un colegio público. Según el último reporte del Minedu, hay 82.608 familias a nivel nacional que han presentado estas solicitudes de traslado.

“Nos estamos preparando para responder a esta alza en la demanda. Por la coyuntura la educación debe ser remota, pero lo que hemos decidido es que el año escolar no debe perderse”, dijo Martín Benavides, ministro de Educación, tras asegurar que todas las solicitudes serán atendidas una vez culminado el plazo de inscripción que se vence el próximo 22 de mayo.

José Carlos Vera, director general de Gestión Descentralizada del Minedu, explicó a La República que ante la alta demanda de solicitudes se contempla implementar aulas virtuales. “Si las solicitudes exceden las vacantes disponibles de un colegio vamos a generar aulas virtuales y si es necesario contrataremos más docentes. Ya hemos requerido el presupuesto al Ministerio de Economía y Finanzas. Si el otro año continúa esta demanda, podemos garantizar una educación semipresencial”, detalló.

Cabe destacar que más del 60% de solicitudes recibidas son de Lima. Y los principales distritos donde la educación de los niños se encuentra a la espera son San Juan de Lurigancho (9.41%), San Martín de Porres (4.61%), Villa María del Triunfo (3.29%), Carabayllo (3.14%) y Villa El Salvador (3.05%).

“Me preocupa mi hija”

En casa de Magdalena, el sustento económico provenía de su esposo, quien se desempeñaba como taxista, pero la situación lo obligó a dejar esta actividad, por lo que el dinero escasea. “Las pensiones para sexto de primaria son más de 500 soles. No pude pagar marzo ni abril, entonces mi niña ya no pudo continuar”, agrega Magdalena, quien asegura que no ha podido tener comunicación con ninguna autoridad del colegio.

Sobre ello, el ministro Benavides indicó ayer que los colegios privados están obligados a entregar la documentación necesaria para que los padres puedan realizar los traslados a las escuelas públicas, pese a tener alguna deuda.

“A mí me preocupa mi hija porque está muy triste. Permanece en su cuarto. No es la misma”, dice Magdalena mientras espera que pronto le indiquen cuál será la escuela que le permite a su niña volver a estudiar.