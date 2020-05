Edward Quispe

Arequipa

El Congreso de la República quiere que vuelvan estas unidades para que hagan servicio de transporte público. La medida no solo volverá un caos el tráfico vehicular, sino alentará el contagio del covid-19, coincide Simborth en esta entrevista.

¿Cómo afectará el uso de taxi colectivo a Arequipa?

El Ministerio de Transportes, a través de la resolución 285, sacó lineamientos para operar el Servicio de Transporte Público en condiciones de salubridad. Esas normas apuntan a reducir el número de pasajeros en los vehículos para favorecer el distanciamiento social. Si una empresa admitía en una unidad M2 (combi) a 15 pasajeros, ahora solo tendrá seis asientos. Lo mismo sucede con las M3 (cúster) y las M1 (taxis).

Estas nuevas formas de operar el transporte hacen inviable, en un contexto de distanciamiento social, automóviles colectivos. Por salubridad.

¿Existen otros factores que hacen inviable el colectivo en transporte público?

Un vehículo M1 está diseñado para el transporte particular, con peso y cilindrada reducido, menor rendimiento. Utilizarlos en transporte de pasajeros genera riesgo de accidentes de tránsito.

¿Cuál es la experiencia de atomizar el transporte público?

La formalización del auto colectivo promueve la desregulación del servicio de transporte público. En el primer gobierno de Fujimori, se bajaron muchas vallas para el acceso de combis y ticos. Por eso ingresaron empresas precarias con vehículos viejos, importados de Asia, obsoletos. No podemos retroceder a esa época.

¿Esas unidades también alentarán la contaminación?

En mayo de 2019, el Gobierno aprobó la Política Nacional de Transporte Urbano Sostenible. Avala servicios de transporte con vehículos de mayor tamaño. Con 50 pasajeros en un autobús, la huella de carbono es 30 veces menor a que esos pasajeros se movilicen en taxis o autos particulares. Con unidades pequeñas habrá problemas de salud, aumentarían los casos de covid-19.

¿Esto significa un retroceso en el proceso de reforma del transporte en Arequipa?

No solo en Arequipa, en todas las ciudades principales del Perú. Entendemos que la intención del Congreso no es afectar al país, ellos pretenden dar solución a un problema que existe. En muchos lugares del Perú hay carencia del servicio. Hay parte de la norma que se podría rescatar, pero en el caso de las ciudades grandes donde hay una oferta de transporte con autobuses, el colectivo no es técnicamente viable.

¿Se pone en riesgo la aplicación o la continuidad del SIT?

Contraviene. Afortunadamente ya existe un camino trazado, hay leyes, contratos que no se pueden deshacer. El servicio de transporte ya se encuentra concesionado. Si un colectivo solicita permiso para hacer una ruta Cono Norte - Av. Ejército - Centro, no se le puede dar ese servicio porque ya está atendido por una oferta y está avalada por las leyes.

¿Entonces, los colectivos no van a poder circular por donde quieran?

Exactamente. Ahora, hay sectores donde la oferta formal de transporte no llega, zonas periféricas, en esos casos lo que debería apuntar el sistema de transporte es a colocar unidades M2, que son un poco más grandes. Las empresas pequeñitas que quieran entrar en el negocio del transporte deben comprar unidades que puedan calificar dentro de lo que se está trabajando en la ciudad. La medida ha exonerado a Lima y Callao, pero el transporte en Arequipa no difiere mucho de esa realidad.

El Ejecutivo está en contra de la medida. El premier se ha pronunciado y anunció que la va a observar. Igual el ministro de Transporte.

Pero en el Cono Norte y otras zonas periféricas se usan los colectivos.

Es correcto, hay sectores del Cono Norte donde apareció de manera espontánea este tipo de servicios. En la ciudad no es necesario llegar a la microtransportación. Podríamos cubrir esas zonas de difícil acceso y demandas con unidades M2. Podrían recoger pasajeros de los cerros y quebradas y traerlos a avenidas principales y puntos de transbordo donde puedan abordar unidades de mayor tamaño. Si las unidades pequeñitas se concentran en las vías principales, al final tendremos un servicio congestionado, desorganizado.

¿Es conveniente para los dueños de colectivos o empresas invertir en colectivos?

En el marco del covid-19 se tiene que ver que se cumplan las medidas de salud. Si usted opera un auto con solo dos personas, económicamente es inviable. Al llevar dos pasajeros ya no puedes cobrar dos soles, sino el doble, 4 a 5 soles.

¿Cómo se hará la fiscalización si no cambia la norma?

Lo que va a hacer es generar una mayor carga laboral para los órganos de la municipalidad, más carga, más infracciones y problemas, más carga para la Policía. El Comando Covid Arequipa prohibió el servicio de transporte en combi por distanciamiento social y exposición de los pasajeros. Ellos no están de acuerdo con las unidades pequeñas.❖