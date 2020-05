¿Cuántos feriados y días no laborables quedan en el 2020?

Faltan 7 meses para acabar el año 2020, y con ello quedan aún feriados y días no laborables en el Perú que puedes aprovechar para distintas actividades familiares o amicales, una vez que acabe el estado de emergencia por el coronavirus (COVID-19).

El presidente de la República, Martín Vizcarra, declaró mediante Decreto Supremo 197-2019 tres días no laborables durante este año, que fueron incluidos en el calendario oficial 2020 junto a los feriados. Conoce aquí cuáles son las fechas de feriados y no laborables que faltan aún.

Lista de feriados y días no laborables que quedan este año

Revisa los días feriados y no laborables que podrás disfrutar durante estos últimos meses del año 2020. Identifica las fechas que puedes utilizar para organizar alguna actividad, sea viajes, paseos u otro que te permita pasar momentos agradables con tus amigos o familia.

JUNIO

Lunes 24 de junio Fiesta del Inti Raymi Lunes 29 de junio Día del Pescador y el Día de San Pedro y San Pablo

JULIO

Lunes 27 de julio Día no laborable decretado por el Gobierno Martes 28 de julio Fiestas Patrias Miércoles 29 de julio Fiestas Patrias

Santa Rosa de Lima

AGOSTO

Domingo 30 de agosto Día de Santa Rosa de Lima

SEPTIEMBRE

No presenta feriados.

OCTUBRE

Jueves 8 de octubre Combate de Angamos Viernes 9 de octubre Día no laborable decretado por el Gobierno

NOVIEMBRE

Domingo 1 de noviembre Día de Todos los Santos

Navidad

DICIEMBRE

Martes 8 de diciembre Día de la Inmaculada Concepción Viernes 25 de diciembre Navidad Jueves 31 de diciembre Día no laborable decretado por el Gobierno

¿Qué es un día feriado?

El feriado es un día que no es laborable por ser fiesta oficial o eclesiástica, de acuerdo a la Ley N° 713, donde está permitido el descanso de la jornada laboral y el descanso remunerado.

Es de carácter obligatorio, cuyas horas no trabajadas no deben ser compensadas en el futuro. No obstante, en caso de que un empleador por acuerdo con el trabajador decide que es un día para laborar, deberá pagarle por adición para compensar.

¿Qué es un día no laborable?

A diferencia del feriado, el día no laborable (también denominado asueto) es declarado por Decreto Supremo y no por Ley. El cumplimiento de los días no laborables son de estricta obligatoriedad únicamente para el sector público mientras que para el sector privado, esta opción es facultativa, salvo excepciones.

En caso que un empleador privado decida acatar el descanso por día no laborable, debe ser previo acuerdo con sus trabajadores, para la recuperación del espacio de tiempo otorgado.

A través del Decreto Supremo 197-2019, el Gobierno estableció para el año 2020 tres días no laborables: lunes 27 de julio, viernes 9 de octubre y jueves 31 de diciembre.

¿Cuántos feriados largos hay en el 2020?

Los feriados largos están compuestos por los feriados, incluidos sábados y domingos no laborables, y por los días no laborables decretados por el presidente, Martín Vizcarra, como el Decreto Supremo 197-2019, que son de cumplimiento obligatorio para el Estado y opcional para el sector privado.

Por ello, el calendario del año 2020 comprende feriado largo en las siguientes fechas del los últimos meses: