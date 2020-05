Familiares de fallecido en hospital de Alta Complejidad piden justicia

Hace dos días un paciente del hospital de Alta Complejidad decidió supuestamente quitarse la vida, según lo señaló un comunicado de EsSalud; sin embargo, su hija niega tal hipótesis y en un extenso post en su Facebook señala que su padre fue maltratado por la institución y pide justicia.

La familia de la víctima está a la espera de los resultados de la necropsia de ley que solicitaron para determinar la verdadera causa de la muerte.

“Mi papá requería cuidados especiales, tenía retinopatía diabética, no veía, solo con la mitad de ojo, tal como se demuestra con su carné de Conadis, y necesitaba ayuda constante para movilizarse. Estaba internado en un área de sospechosos Covid-19, teniendo cuatro pruebas negativas, es increíble pero cierto, alejado de su familia, y aun calificándolo sospechoso de Covid-19 a pesar de las pruebas negativas”, argumenta.

Según refiere, el paciente primero fue internado en el hospital Víctor Lazarte Echegaray, teniendo dificultad para respirar, según la hija era producto de la reducción de sus diálisis y había presentado derrame pleural.

“Nosotras sabíamos que su dificultad era porque le habían reducido sus sesiones de diálisis por falta de personal de salud y ocasionó que almacenara agua en los pulmones y tenía un cuadro de neumonía”, sostiene.

Ante la indicación del jefe de diálisis del Lazarte Echegaray, que necesitaban una prueba de descarte de coronavirus para dializarlo, la familia hizo todo lo posible por conseguir dicho test en un laboratorio donde salió negativo.

“Movimos cielo y tierra para obtener una prueba que la conseguimos a través del laboratorio Escalabs, y salió negativa. Sabíamos que mi papá no tenía Covid-19, pero los médicos no lo entendían y solo se basaron por una tomografía y no tuvieron en cuenta que mi papá ya tenía desde hace dos años un problema en el pulmón”, describe.

En el post también acota que su padre iba a salir de alta ayer 15 de mayo, tras siete días de permanecer hospitalizado, también agrega que el 12 de mayo se le aplicó otra prueba molecular que salio negativo al Covid-19. “Ayúdenme a hacer justicia para mi papá y que otras personas no pierdan a sus seres queridos de esta forma, injustamente estuvo ahí. Ahora nadie nos da explicaciones, rechazamos totalmente la hipótesis de Essalud”, destacó.

Pruebas negativas

A la persona en mención, se le aplicó varias pruebas, según un reporte que ha subido también a su red social la hija, se aprecia, que el 5 de mayo le aplicaron una prueba serológica rápida que dio negativo, luego el 8 de mayo le aplican una prueba molecular que sale negativo y el 12 de mayo la prueba molecular también fue negativa.

Comunicado EsSalud

La Red Asistencial La Libertad de EsSalud en su comunicado lamentó el fallecimiento del asegurado, "como consecuencia de una fatal decisión de dicho paciente al suicidarse, lanzándose desde el séptimo piso luego de forzar y romper las ventanas de un ambiente diferente al que se encontraba hospitalizado”.