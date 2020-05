Un vídeo que viene circulando en las redes sociales ha conmovido a los cibernautas, en las imágenes se aprecia a una mujer que se arrodilla ante un médico radiólogo, para suplicarle que le pueda sacar unas placas de Rayos X a su pariente contagiado con el coronavirus.

Las imágenes grabadas en el nosocomio de Chepén (La Libertad) muestran la desesperación de la fémina para priorizar que le saquen una placa de los pulmones a su paciente.

“Se le suplicó de rodillas, sáquele por favor me pidieron que venga acá”, ruega la mujer.

El profesional de la salud le responde: “Señito yo le entiendo, pero eso lo tiene que ver personal, yo estoy atendiendo emergencia acá, además el rayo no le va a salvar la vida, allá está el tratamiento”.

“Por favor no sea malo”, replica la señora y otra de las presentes le increpa al doctor que no tiene más pacientes porque no quiere atender.

Al final el galeno responde que no es malo y dejen de filmarlo, cierra la puerta y deja a las mujeres en el pasadizo del hospital.