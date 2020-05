“Se está invitando a cualquiera a contagiarse de COVID-19”, indicó Muñoz sobre Mercado de frutas

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, se refirió al cierre del Mercado mayorista de frutas hasta el martes 19 de mayo, debido a los casos de comerciantes confirmados con coronavirus. El burgomaestre aseguró que el Estado debió tomar decisiones rápidas con los centros de abastos del distrito de La Victoria y exhortó a la desinfección del lugar para evitar más contagios de la COVID-19.

“Creo que hay que priorizar la salud y la vida de las personas y si en un lugar tienes 90 % de contagiados con COVID-19 vas a estar invitando a cualquier persona que llegue ahí a contagiarse. Había que tomar una rápida decisión ahí y además, eso va de la mano de los protocolos del propio Ministerio de Salud que ha establecido que, en aquellos lugares donde hay COVID-19 hay que proceder a cerrarlos”, dijo Muñoz a Canal N.

“Hay una situación territorial que se tiene que atacar de una mejor manera, gracias a Dios eso se está dando en estos momentos y, lo que siempre he dicho, nada tarda tanto como lo que no se comienza nunca. Se ha comenzado y se está haciendo un trabajo mucho mejor en ese sentido. pero, también tengo que decir que no teníamos nosotros data ni información, entonces, no se puede actuar a ciegas y recién se nos está dando información a los alcaldes”, concluyó.

Tras conocerse que 157 comerciantes dieron positivo en las 200 pruebas rápidas que realizó el Ministerio de Salud (Minsa) al Mercado mayorista de frutas, permanecerá cerrado desde las 2 de la tarde del sábado 16 hasta el martes 19 de mayo.

Angelo Tangherlini, director ejecutivo de Agro Rural, explicó a ATV Noticias que rociarán un virucida en los establecimientos para combatir el coronavirus. Después de que se realice la desinfección, el domingo 17, personal del Ministerio de Producción dispondrá que se respeten las medidas sanitarias y el distanciamiento social.