Cierran mercado de frutas tres días por ser foco de contagios

Un segundo recojo de muestras comprobó lo que todos los limeños sospechaban desde el miércoles: el Mercado Mayorista de Frutas de La Victoria es un gran foco de contagios de Covid-19. El muestreo de ayer arrojó que el 85,9% de los comerciantes está infectado con el virus.

PUEDES VER Elmer Huerta revela qué hacer para detectar a un asintomático de COVID-19

El Ministerio de Salud realizó 164 pruebas de campo, de las cuales 141 dieron positivo para Covid-19. Ante esto, la municipalidad de La Victoria no tuvo otra opción que disponer el cierre del principal mercado de frutas que abastece a la ciudad y de su vecino, el mercado Modelo, para dar paso al control del virus y la desinfección de ambientes.

Ambos centros de abastos reabrirán el martes, luego de que se adecúen al nuevo protocolo de bioseguridad.

Por su parte, los comerciantes indicaron que pasarán pruebas particulares de descarte para poder atender al público.

PUEDES VER Mujer se atoró con un tornillo oxidado al tomar chicha que compró en un supermercado [VIDEO]

“Hemos llegado a un acuerdo, cada comerciante se hará la prueba y el día martes solo ingresarán los que tengan un certificado con resultado negativo. Y los que salgan positivo, se les llevará a su casa o a la Villa Panamericana, para que permanezcan en cuarentena”, dijo el ministro de Defensa, Walter Martos.

Comentó que los trabajadores ya contrataron una clínica y las pruebas se llevarán a cabo el lunes. Además, señaló que este modelo en el que los vendedores pagan sus propias pruebas de descarte se aplicará en los demás mercados de la capital.

PUEDES VER Si su fondo de AFP asciende a 4300 soles puede retirar el íntegro

Como se recuerda, el miércoles último, el 79% de comerciantes testeados en el mercado de frutas dio positivo al coronavirus.

Y ayer, George Forsyth informó que durante los tres días de cierre se realizarán trabajos de desinfección, implementación de medidas de bioseguridad y las pruebas de diagnóstico de Covid-19.

Comerciantes dudan

Mientras tanto, varios trabajadores del Mercado Mayorista de Frutas, entre comerciantes, estibadores, ayudantes y expendedores, señalaron que no todos los que laboran en el mercado (casi 4 mil) pasaron tamizaje y exigen que sea más claro este proceso.

“A mí no me han hecho la prueba, este examen fue en la canchita del cerro El Pino, a unas cuadras del mercado, nosotros sospechamos que no todos los tamizados eran trabajadores”, dijo Juan Valdivia Martínez, dirigente de la sección piñas y naranjas.

Este mercado fue inaugurado por el gobierno de Juan Velasco, y sus 800 puestos generan más de 2 millones 400 mil soles de venta diaria.

La clave

Se opone. El alcalde de Santa Anita, José Luis Nole, se opone al traslado de comerciantes de La Paradita a la zona conocida como La Tierra Prometida