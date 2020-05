Un sujeto investigado por robo agravado pidió al Poder Judicial que le den libertad mientras lo investigan, pero un fiscal de San Juan de Lurigancho logró que nieguen su petición tras fundamentar en una audiencia virtual por qué debe permanecer encerrado.

El presunto ladrón llamado Luis Alberto Condezo Mayhuiri realizó el pedido después de que cumplió 9 meses de prisión preventiva. El Ministerio Público inició un proceso en su contra porque lo acusaron de robarle a Alexis Mauricio Conde.

“El fiscal adjunto provincial, Paul Rodas Vela, obtuvo la confirmación de la pena, en coordinación con la fiscal encargada, Milena Morales Rondinelli”, comunicó la Fiscalía.

Su representante explicó que la defensa de Condezo no presentó argumentos convincentes para que lo dejaran en libertad mientras las indagaciones continúan.

Añadió que el imputado no integra la población vulnerable a la pandemia de la COVID-19 porque no tiene más de 60 años, no sufre enfermedades respiratorias, diabetes o cardiopatías. Aseguró que este podría fugarse del país.

Presos por violación piden salir

Desde el penal de Pocollay de Tacna, los hermanos José Carlos y Miguel Ángel Llanqui Pari, detenidos por violar a dos menores de edad, pidieron al Poder Judicial que les den arresto domiciliario en vez de prisión preventiva. Explicaron que temen contagiarse el coronavirus.

Las víctimas son hijos de José Carlos. La madre de estas pidió que no los liberen. Ella se mudó a Arequipa por miedo a que ambos sujetos tomen represalias en su contra.

“No pueden ni deben salir por favor, mis hijos quedaron traumados. Tuve que escapar de Tacna porque recibía amenazas de parte de su familia. A ellos les corresponde cadena perpetua”, rogó en RPP Noticias.