Viven en el corazón de Los Uros, pasando penurias por la falta de alimentos. Hablamos de decenas de familias puneñas que habitan en las islas flotantes y que subsisten comiendo solo totora. Están aprietos pues dejaron de percibir ingresos de la actividad turística de la cual se sustentaban económicamente.

“Chullo (parte blanquecina de la totora), eso nomás yo como, ya no hay comida”. Son las declaraciones que brindó una pequeña a AméricaTV, dando cuenta del difícil momento que afrontan. A su lado yacía su madre con un rostro desencajado. “Nosotros no tenemos nada que darles (a sus hijos) porque nosotros no tenemos chacras, no hay nada que hacer” dice la mujer.

El mismo sentimiento de preocupación embarga a la exalcadesa de Los Uros, Rita Suaña. La comunera contó a Radio Nacional que los habitantes de los Uros se sienten abandonados. Asegura que ningún poblador resultó beneficiado con los bonos del Gobierno y que las autoridades locales solo entregaron una canasta para cada isla.

Eso la indigna. Detalla que en cada isla viven de 6 a 7 familias que tuvieron que distribuirse los productos de la canasta. “Solo un puñado de arroz se han repartido” dice. Al apuro económico se suma la baja pesca y el temor a movilizarse a la ciudad de Puno por el riesgo de contagio del COVID-19.

Suaña remarca que la población de los Uros ha obedecido estrictamente la cuarentena y han reforzado el control entre ellos para que nadie salga y nadie entre. Fruto de la vigilancia, en las islas flotantes aún no reportan ningún caso positivo de coronavirus, aseveró.

Este logro no aminora la preocupación que tienen por la falta de alimentos. Por ello, han solicitado al presidente Martín Vizcarra, al municipio provincial y al Gobierno Regional de Puno prestarles apoyo. Esperan ser considerados en el bono universal, de lo contrario, su delicada situación podría agravarse aún más.