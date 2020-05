Desde este lunes 18, los niños y adolescentes menores de 14 años podrán salir a la calle, en compañía de un adulto responsable, una vez al día, por media hora y hasta 500 metros alejados de su domicilio.

Entre los más de ocho millones y medio de niñas, niños y adolescentes de ese grupo poblacional que existen en el Perú, hay padres y madres de familia que están de acuerdo con la medida, como José, que considera que teniendo en cuenta todas las recomendaciones del Ministerio de Salud no habrá problema alguno, cuando salga con su hijo de 12 años. El menor estaba acostumbrado a ir al parque a jugar con sus amigos; no obstante, su padre asegura que ‘‘por el momento tendrá que adecuarse a lo que se puede’’.

Y, al mismo tiempo, hay otro grupo de familias que no considera que la decisión del gobierno sea adecuada, pues los niños ‘‘suelen coger todo por más que uno esté pendiente’’. Allisson ya decidió que su hijita, de tres años, no saldrá. Ella teme que pueda contaminarse. La joven también dice que ha visto que varias madres ya hacen planes para encontrarse en un parque.

¿Qué dicen los expertos?

Por su lado, Carlos Bromley, médico psiquiatra del Ministerio de Salud, espera que los padres cumplan con las recomendaciones, las cuales, según tiene entendido, se modificarán de forma progresiva en base a cómo respondan los padres e hijos.

‘‘Si se confirma que esto es para bien y que los niños están contentos y sus padres son responsables de su cuidado y seguridad, yo creo que normal podría irse flexibilizando porque eso tiene para rato, no es solamente hasta la próxima semana que ya se levanta la cuarentena’’, comenta en diálogo con La República.

Bromley señala que es consciente que hay un grupo de adolescentes, mayores de 14, deseosos de salir; no obstante, puede ser más difícil controlarlos. ‘‘No estamos en momentos para arriesgarnos. No olvidemos que todavía estamos en el pico, en una meseta tipo pico, donde todavía hay contagios y, según se ha dicho, va a ser lento el descenso’’, agrega. Él considera que, de acuerdo a los resultados, se podría incluir un horario de salida para los adultos mayores.

El médico también aclara que las salidas autorizadas a partir del 18 no son para ir al parque, donde los niños suelen encontrarse con amigos, ‘‘saltar, empujarse y subirse a los juegos, sino que se trata de simplemente ir a caminar con los padres. Es un primer paso’’. Él sabe que varias personas no están de acuerdo con la medida, pero agrega que no es posible permanecer en confinamiento, pues habrá consecuencias en la salud mental.

Incluso actualmente los problemas ya han incrementado. ‘‘Aún antes de terminar la cuarentena, debido a que se está prolongando porque no baja la curva, hay varios efectos negativos’’, dice. Bromley explica que los niños y niñas se encuentran en un proceso de crecimiento y desarrollo, para lo que requieren la influencia del entorno social. ‘‘A esta edad se aprende la conducta social, las interacciones con otras personas, y ellos lo estaban comenzando a hacer con sus compañeritos del colegio y barrio. Los amigos tanto como sus profesores son personas valiosamente significativas para el aprendizaje de la conducta social’’, asevera. No obstante, a causa de la pandemia esto se ha detenido de forma abrupta, lo que genera estrés.

‘‘El confinamiento genera por sí mismo estrés, el alejamiento de las personas significativas también, el ver a las mismas personas y cosas igual. Y ahora, además, están las clases que son una nueva experiencia en nuestro país, particularmente’’, manifiesta. Asimismo, asegura que los menores comienzan a tener pesadillas e insomnio, así como problemas de comportamiento.

Los niños de dos o tres años ‘‘que ya habían logrado controlar sus esfínteres vesicales ya no pueden hacerlo ahora, han vuelto a los pañales’’, lo que en términos técnicos se conoce como enuresis secundaria. No solo eso, pero los pequeños del hogar también empiezan a mostrarse más irritables, enojados y con poca tolerancia. Debido a ello, el experto considera que las salidas ‘‘ya les va a generar nuevamente esa especie de saber que también está comenzando a terminar esto porque si no van a quedar con la idea de que solo deben estar en casa y la vida no es solo la casa’’.

Bromley asegura que la medida del gobierno es ‘‘muy positiva y era necesaria’’. Él aclara que el adulto cuidador es el responsable del menor. Por último, cree que mientras se cumplan con las recomendaciones la salida será segura.

Por su lado, Rolando Pomalima, médico psiquiatra de niños y adolescentes, dice a La República que los padres deben ser muy prudentes ‘‘dependiendo de las condiciones que tiene cada uno en su propio espacio porque Perú es un país diverso de muchas situaciones económicas y necesidades cubiertas y no cubiertas’’.

Por ejemplo, explica que hay barrios en donde las calles son anchas, mientras que otros casi ni tienen calles, por lo que no se debe generalizar. Él manifiesta que los padres deben pensar que cualquier persona en la calle puede contagiarnos el virus y que si bien los niños ‘‘quizá tienen menos consecuencias graves, son chicos que pueden contagiar’’.

Además, indica que los padres deben recordar que ellos acompañan a los hijos y que estas salidas no son una oportunidad para reecontrarse con los vecinos, pues son momentos distintos los que se viven actualmente.

Conductas externalizantes e internalizantes

Pomalima sostiene que no todos los niños son iguales y eso es un factor importante al momento de salir. Algunos tienen conductas externalizadas, que son los menores que, en esta situación debido al impacto a la pandemia, pueden gritar, chillar, insultar e incluso agredir.

Y hay otro grupo, que son los niños con conductas internalizantes, quienes, como dice el término, internalizan los sentimientos que se tienen por la situación que se vive. ‘‘Son los que me dan más miedo porque puede llegar un momento donde estallen y hacer cuadros ansioso-depresivos’’, asegura.

El médico señala que a los niños que externalizan sus emociones y que pueden ser descritos como ‘‘inquietos’’ se les debe orientar y sensibilizar para las salidas. ‘‘Yo hubiera preferido que estas recomendaciones se digan con mucha más anterioridad para sensibilizar a los padres, educarlos, porque es una cosa novedosa para todos’’, añade.

El experto resalta la importancia de hablar con los menores y comentarles las condiciones de las salidas para evitar ‘‘desilusiones’’. Las charlas deben ser llevadas a cabo con mucho cuidado y sinceridad. Asimismo, Pomalima dice que, según su punto de vista, no importa mucho el tiempo que dure las caminatas, sino la actitud que tengan los padres ‘‘de seguir acompañando a los hijos a desarrollar nuevas habilidades frente a la nueva convivencia que se debe tener a futuro’’.

Recomendaciones del Minsa

Durante las salidas se deberán respetas las medidas de seguridad para evitar el contagio del nuevo coronavirus. Además, se tendrán que tomar en cuenta las recomendaciones del Ministerio de Salud. Estas, para empezar, señalan que conviene que el desplazamiento fuera del domicilio sea entre el mediodía y las 6:00 de la tarde.

Asimismo, indica que antes de la caminata se deberá ‘‘realizar previamente prácticas’’ del lavado de manos por 20 segundos con la técnica adecuada, del uso correcto de la mascarilla y de la distancia física mínima de dos metros. El adulto también deberá anticipar que el paseo será breve y cerca de la vivienda. No se podrán llevar juguetes, pelotas, triciclos o patinetas; los niños no podrán acercarse a jugar con amigos y máximo se podrá llevar a dos menores de 14 años al mismo tiempo.

Mientras se encuentren en la calle, el uso de la mascarilla es obligatorio, se deberá respetar la distancia física de dos metros de otras personas, los niños y adolescentes no podrán sentarse en bancas, el piso, veredas o jardines; tampoco podrán agarrar objetos que encuentren, se deberá llevar alcohol en gel, si es que se decide ir al parque no se podrá hacer uso de los juegos que hayan allí y, por último, durante la caminata no se deberá ir al supermercado, mercado, banco o transporte público.

El Ministerio de Salud recuerda que al regresar a casa se laven las manos y zonas expuestas con agua y jabón por 20 segundos con la técnica correcta, incluso de ser posible recomienda ducharse. También se deberán desinfectar los zapatos y cualquier objeto que haya entrado en contacto con alguna superficie, así como cambiarse la ropa y zapatos.