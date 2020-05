Mujer se atoró con un tornillo oxidado al tomar chicha que compró en un supermercado [VIDEO]

La joven madre Clara Zumaran adquirió una bebida chicha en el supermercado Metro en el distrito de Independencia. Allí, ella se dispuso a tomarla; sin embargo, no se percató que dentro había un tornillo oxidado que casi la lleva a la muerte el pasado 7 de abril.

La mujer se había atrangantado con un tornillo de 2,5 centímetros tras su accionar. En ese momento se desplomó producto de la asfixia ocasionada por el instrumento. “Tuve miedo, bastante. Me movían de aquí para allá. Querían sacarme eso que tenía atragantado. No pasaba”, indicó.

Los trabajadores de Metro trataron de reanimarla con medidas de primeros auxilios; no obstante, la mujer aseguró que no sabían exactamente qué hacer en este tipo de emergencias. “No sabían que hacer cómo realizar los primeros auxilios. Malas maniobras. Sentí miedo porque no hacían lo correcto”, manifestó a Panamericana.

Ante la nula respuesta de la joven, ellos la trasladaron hacia los exteriores para detener un taxi y embarcarla al hospital más cercano. Allí, pudieron salvarle la vida mediante una endoscopia.

Desde ese día, la mujer no ha recibido ayuda en Metro. Según la denuncia de ella y su abogada, el representante del supermercado aclaró que la bebida pertenecía a la marca Naturale, por lo que no tienen que hacerse cargo. “No han hecho absolutamente nada por mi estado de salud. Solo me llamaron para decirme que tenía que irme a la otra empresa”, expresó.

Agregó que intentaron comunicarse varias veces sin obtener una respuesta de lo ocurrido. Hasta la fecha, Metro de Independencia ratifica que el producto sería el culpable y no la empresa en cuestión.