Roberth Orihuela

En un informe que envía el jefe de Logística del gobierno regional, Eddy Cayo, al gobernador Elmer Cáceres Llica, este le detalla el monto de las compras en esta emergencia y se indica que las mascarillas 3M se compraron a S/ 35.10.

Ese es el documento que se envió al Poder Judicial. Y Eddy Cayo le explicó a tu colega de diario Correo: Si es que en algún lugar consta ese monto, se trata de un error de tipeo de una secretaria o de un trabajador administrativo. Si es que corresponde. No te puedo decir si ese es el mismo Excel que está circulando en las redes. No soy perito y soy bastante corto de vista como para andar fijándome en esos detalles.

¿Pero podemos alegar un error de tipeo cuando ya todo está consumado?

Recuerda que no lo firma.

Aquí está la firma...

Pero no en el documento.

Pero forma parte de todo un legajo adjunto.

Piensas que los documentos que suscribimos los gerentes de todas las entidades del país, nos vamos a fijar cómo se arman con los legajos o acompañados de qué van...

Un funcionario que hace su trabajo revisa lo que firma, y más lo que envía al gobernador.

Te acabo de decir que forma parte de un archivo judicial y lo has obtenido del Poder Judicial.

No puedo confirmar lo que dice. Lo claro es que en el documento dice claramente que se adquirió a S/ 35.10 las mascarillas.

Tenemos con fecha 22 de marzo la carta donde decimos que vamos a comprarle a S/ 31. Inclusive S/ 35 no es un monto tan alto a lo que han comprado otras regiones.

Pero no compararnos con otras entidades...

No, sé que no. No se trata de niveles de corrupción, sino de comprar lo mejor posible.

Sin embargo, la Gerencia de Salud compró mascarillas N95 a S/ 22.50.

¿Qué mascarillas, con filtro o sin filtro?

Marca Maskin...

Para empezar por la marca. Recuerda que las nuestras son 3M. Es la misma diferencia entre una Nike y una iRun.

¿Está diciendo que la Gerencia de Salud compra mascarillas que no van a servir?

No que no van a servir. Son calidades. La Maskin es de menos calidad.

Pero la Gerencia de Salud compra para los médicos...

Claro y nosotros también. No son para nosotros. Son para los médicos.

Además ellos compraron las Maskin por los mismos días en que ustedes adquieren las M3.

¿Y donde encontraron, pues? Tratamos de comprar lo mejor que había. No sabemos cuánto estaban luego.

¿Se puede demostrar que en esta compra se hizo comparativo de proveedores?

Se le ha alcanzado al Ministerio Público el comparativo.

¿Puede alcanzarlo?

Sí. Aunque por la emergencia se nos exime por ley. Pero sí hicimos las cotizaciones.