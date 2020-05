Este viernes 15 de mayo el Director General de Gestión Descentralizada del Minedu, José Carlos Vera, confirmó que han recopilado una cifra alta de solicitudes de cambios de estudiantes de colegios particulares a estatales en el ámbito nacional: más de 82.000 pedidos.

“Así es, al día de hoy, nos acaban de dar la cifras 82.615 solicitudes a nivel nacional de traslados de colegios privados a públicos. Es increíble”, indicó la autoridad del Minedu.

Agregó que Lima Metropolitana concentra más del 60 %; es decir, alrededor de 58.800 solicitudes. “Justo eso calculábamos al inicio. Este tema también se concentra en las principales ciudades del país como Callao, Cusco, Lambayeque y Piura, en menor magnitud, pero siguen ahí con 2.000 o 3.000”, manifestó a América.

Esta situación aparenta crecer más hasta llegada la fecha límite: 22 de mayo. Según Vera, el Minedu ha proyectado una cifra mayor, por lo que se encuentran listos ante cualquier número. “Nosotros habíamos planeado una proyección de 120.000 hasta 350.000, un escenario fuerte. Como la demanda es alta, estamos teniendo en mente otras implementaciones”, dijo.

Por otro lado, acerca del número de vacantes en cada institución educativa, ya están planeando ver la demanda y oferta de dichos pedidos. “Estamos haciendo un levantamiento de vacantes disponibles a nivel nacional, por ello, los directores están viendo con qué cantidad cuentan actualmente. Para que hasta el 22 de mayo, tengamos presente la dimensión de ambos”, precisó.

Añadió que se atenderá el 100 % de las solicitudes de matrícula; no obstante, en caso no se pueda realizar todas las inscripciones bajo la presencia física de un estudiante, se optará por las aulas virtuales. “En caso no se pueda las vacantes presenciales se dará para estos alumnos de manera virtual y se les asignará docentes adicionales”, explicó.

Por último, mencionó que están viendo más detalles respecto a los profesores, infraestructura, entre otros, “Estamos viendo aforos disponibles y también sobre dobles turnos. Luego, los espacios, porque lo principal es la educación de los alumnos”, finalizó.