Todos los colegas de su promoción de la Marina y sus familiares dicen que lo que le ocurrió es un milagro. Él mismo lo cree así. El Técnico Primero de Infantería AP, Carlos Sánchez (49), estuvo 35 días afectado por el coronavirus, de los cuales 15 permaneció en UCI, con un respirador mecánico. Este último lunes fue dado de alta ante el aplauso de sus compañeros.

“Yo patrullaba por las calles del Callao. Lo hacía por el aeropuerto Jorge Chávez, por el Parque Temático, la avenida Sáenz Peña, el mercado Santa Rosa, el mercado Central... creo que en este último lugar me infecté pues fue el último que patrullé”, nos cuenta Sánchez, desde su casa, donde guarda descanso y la cuarentena necesaria.

Empezó a sentirse mal, los dolores de cabeza, en el cuerpo... luego el aire le faltaba, se le bajaba la presión, los doctores decidieron pasarlo a UCI del hospital naval. Sanchez fue entubado y sedado. "Durante ocho días no sé que pasó conmigo, estuve inconsciente... He vuelto a la vida, el jefe médico de cuidados intensivos decía que de 100 solo 30 salen vivos de esa etapa y yo lo hice, agradezco a los médicos y a Dios por eso".

Sánchez ahora está en casa. En los 29 años de servicio en la Marina de Guerra es la experiencia más dura que le ha tocado vivir. “Estoy en mi domicilio, cumpliendo las indicaciones. Mi institución me ha facilitado un dispositivo y si me siento mal presionó esa alerta y me mandan una ambulancia. Me monitorean a diario". Por precaución está alejado de su esposa Jackeline y sus cuatro hijos.

“Nosotros cumplimos nuestro deber pero hay muchos que no hacen caso a las autoridades. Deberían tomar conciencia y quedarse en sus casas. No saben a lo que se enfrentan, es un virus que está matando a mucha gente, con síntomas diferentes”.

Sánchez espera sanar y volver al servicio. "Cuando salí de UCI todos decían que soy el resucitado, se alegraron pues estuve varios días sin vida. Agradezco a mi familia y a mi promoción por sus rezos y a los doctores que tienen el don de sanar. Ellos saben a qué nos enfrentamos, nosotros no lo sabemos".

Oficial de Infantería caído

A otros grupos le tocaron patrullar en Callao, Ventanilla o Ancón. Al pelotón del Teniente Primero AP, Diego Ríos Bardales (33), con once años de servicio como oficial de la Marina de Guerra, calificado en Infantería, le tocó el distrito Puente Piedra.

Así que hizo patrullaje a pie por la Escuela de la Policía, por el mercado Huamantanga, el peaje, el cementerio, La Ensenada. Controlaba la afluencia de la gente, el tránsito, la cercanía de los bancos.

Hasta que, casi al iniciarse abril, empezó a sentir malestar, pero pensó que era una gripe común. "Así pensé porque teníamos todas las medidas de seguridad, mascarilla, guantes, hacíamos la desinfección al volver a base... Pero, claro, en algún momento del contacto con la gente, me infecté".

Estuvo hospitalizado en cuidados intermedios en el Centro Médico Naval y ya ha sido dado de alta. Está en condición de aislamiento domiciliario hasta su recuperación total. “Desde que empezó todo no veo a mi esposa e hijo, de un año y dos meses. De la base, al patrullaje, al hospital, al aislamiento domiciliario, y mi esposa está con su familia”.

Los extraña, pero primero es el deber. "No sé si la palabra correcta es 'estar acostumbrado', pero es la formación que tenemos, eso hace que varias veces nos alejemos de la familia. Es complicado. Pero es parte de la formación que tenemos".

Ríos pide a la población que confíe en las fuerzas armadas, “estamos en primer línea, es nuestro trabajo, el apoyo de la institución es importante, eso nos fortalece. Y queremos darle apoyo a la población”.