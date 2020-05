Pilar Mazzeti, jefa del Comando de Operaciones COVID-19, mencionó que podría producirse una segunda ola de infectados por el nuevo coronavirus en el Perú, si en caso los ciudadanos se descuidan e incumplen las restricciones en pleno estado de emergencia.

Ella manifestó esta nueva medida luego de las declaraciones de la exministra de Salud, Patricia García, quien señaló que si se levanta la cuarentena podría empeorar la situación.

“Una nueva ola existe bajo cualquier circunstancia si nos descuidamos. Miren lo que ha sucedido en Chile. Por otro lado, la epidemia en nuestro país es heterogénea. Es decir, la mayor parte estamos más o menos en el mismo nivel, pero en algunos lugares como en Piura o aquí en Iquitos están todavía en ascenso", indicó a Canal N.

Agregó que la cima es un promedio de todo esto y esta nos brinda esperanza para seguir con más protocolos de prevención y tener fuerzas. Además, los números de casos siguen en aumento, pero solo en algunas regiones, donde se está previendo con más fuerza.

Por otro lado, explicó qué significaba estar en la meseta ante el anuncio del presidente Martín Vizcarra. “Significa que hace varios días que no estamos viendo este crecimiento importante. Eso no quiere decir que ya salimos del problema. Eso significa que estamos viendo por lo menos una luz en el camino, pero que sigamos en meseta y que luego la meseta baje significa que todos tenemos que continuar el esfuerzo. No se olviden que lo que medimos es que aparezcan más personas positivas”, ratificó.

Por último, dijo que las personas se enfermaban dos o tres semanas después, ya que el virus recién se presentaba en ese período. "Debemos tener todos en cuenta para no bajar la guardia”, puntualizó.

Este viernes 15 de mayo, el Ministerio de Salud (Minsa) anunció que la cifra de infectados ascendió a 84.495 casos por la COVID-19, mientras que las muertes se elevan a 2.392. La cifra de fallecimientos es la más alta registrada hasta la fecha con 125 decesos en solo 24 horas.