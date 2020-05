En los últimos días, la escena política ha estado marcada por el repentino pedido de renuncia del ministro de Salud, Víctor Zamora, por parte del Colegio Médico del Perú (CMP) y otros gremios de ese sector. Una enemistad que tuvo como origen un comentario del titular del Minsa con respecto a la igualdad de trato que deben tener los pacientes y los profesionales de la salud durante el brote del nuevo coronavirus.

El hecho produjo una crisis en la unidad, que hasta ahora se mantenía en sinergia con los comités del Ministerio de Salud (Minsa), y derivó a que el Colegio Médico pidiera la salida de Zamora de su cargo. Pese a ello, en la última conferencia del Gobierno, el presidente Martín Vizcarra respaldó el trabajo de su ministro y pidió que ambas instituciones solucionen sus problemas por el bien del país.

Luego de varios días de lo ocurrido, el decano nacional del Colegio Médico del Perú, Miguel Palacios Celi, concedió una entrevista a La República para responder a las críticas que ocasionó su posición política en torno al pedido de renuncia del ministro. También reveló cuáles son las actuales condiciones del personal médico que atiende en la primera línea de la pandemia y que muere sin apoyo ni atención del Gobierno.

En la última conferencia del Gobierno, Vizcarra respaldó el trabajo del ministro Zamora y pidió voltear la página “si hubo alguna frase inoportuna”. ¿Cómo toman esta posición del presidente?

Bueno, el presidente tuvo una decisión política de respaldar al ministro en el plano de lo inmediato, ya que recién se había hecho el pedido, por lo tanto es una reacción esperada, emocional y política. Pero todo pedido de remoción tiene siempre una exposición de motivos que seguramente a nivel de Gobierno lo están evaluando.

Ahora, el presidente también dijo que en aras de la unidad “volteemos la página”, por eso nosotros estamos esperando que el ministro exprese las disculpas (a los comentarios) que el mismo presidente dijo que fueron “inoportunas”. Estamos esperando que pida disculpas a los médicos del Perú como corresponde.

¿El ministro Zamora se ha comunicado con ustedes para conversar sobre este tema? ¿Están coordinando algún tipo de reunión?

Sí, se ha comunicado con nosotros. Ha expresado su intención de pedir disculpas, así que estamos esperando que se produzca la reunión cuando esté con más tiempo, ya que ahora se encuentra viajando constantemente. Nosotros le hemos dicho que lo haga desde el mismo local del Colegio Médico del Perú y él también ha aceptado eso, pero estamos esperando que se den las circunstancias para que él pueda dar sus disculpas. Esperamos que sea pronto.

Hay varios médicos del CMP que se han retirado de las comisiones del Minsa, entre ellos el infectólogo Ciro Maguiña. ¿Van a retornar a las comisiones o van a esperar las disculpas del ministro?

Algunos de nosotros seguimos en las comisiones. El infectólogo Ciro Maguiña se retiró con otros médicos, pero son varias comisiones. Nosotros seguimos aportando por la salud pública, mientras esperamos que el ministro cumpla con las disculpas.

¿Qué opina sobre las reacciones de algunos políticos que señalan que el CMP tiene cierta cercanía con un partido político y que la presencia del gremio médico en la coyuntura no era vista en los años precedentes a la pandemia?

Nosotros sabemos que pedir la remoción de un ministro es una decisión política. No es la primera vez que lo hacemos. En el historial del CMP está el pedido de la remoción de otros ministros cuando no se ha visto un trabajo adecuado. Por lo tanto, ha sido una decisión política y ha recibido reacciones políticas. En la junta del CMP estamos profesionales independientes, no tenemos -ninguno de nosotros- filiación política, ninguna militancia ni un carné que nos identifique con algún grupo. Por lo tanto esas declaraciones son propias de un contexto de solicitud política que ha hecho el CMP. Ahora, nosotros siempre hemos estado presentes en la esfera de la sociedad, con propuestas en defensa de los médicos. Lo que sí debemos reconocer es que antes no éramos escuchados. Nosotros no tenemos la culpa que la clase política no nos hubiera visto en el radar, porque si nos hubiera visto, tal vez no tendríamos este sistema de salud.

¿Cómo evalúa el trabajo del ministro de Salud, Víctor Zamora, más allá de sus comentarios que ocasionaron las diferencias actuales?

La foto es que el virus va delante de nosotros y el ministro -con todo su equipo- va detrás. Por eso, nosotros hemos propuesto como medida de gestión que él pase y se coloque delante de la enfermedad. Eso significa capacidad de respuesta y proactividad, pero vemos indiferencia. ¿Cómo es posible que no haya previsto la falta de oxígeno si ya se sabía que el virus causa una deficiencia respiratoria? Lo vemos en Iquitos y cada día se agudiza en Lima. Por eso no se debe pensar en levantar la cuarentena en zonas con alta prevalencia del virus, y se debe intensificar las medidas que ya hemos dicho. El CMP va delante del virus, el Minsa va detrás, esa es la diferencia.

Muchos galenos han salido a protestar en las afueras de sus centros de salud y vemos que cada día fallecen más. ¿Cuánto afecta el abandono que sufren los médicos por parte de las autoridades en la lucha contra la pandemia?

Nosotros somos activos 51.000 médicos, pero el 30 % quedaron fuera por la edad y la comorbilidad. Entonces, en combate deben haber 30.000 médicos, distribuidos entre el Minsa, Essalud y las sanidades. Los médicos tienen especialidad y están en primera línea, segunda línea y reserva. Nosotros siempre hemos creído, por recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que los médicos y las enfermeras son un grupo de profesionales que tienen prioridad porque son irremplazables. ¿Quién va a reemplazar a un médico intensivista? Por eso la recomendación de la OMS es proteger y priorizar la atención y el cuidado de estos profesionales; sin embargo, en el Perú eso no se hizo. Ya son 21 médicos fallecidos, 929 médicos hospitalizados y 42 médicos en UCI.

¿Cuál es la situación actual del personal médico en Iquitos?

En Iquitos empezamos el combate con 600 médicos, luego se retiraron una cantidad de médicos por edad y por comorbilidad y han quedado 400. Actualmente hay 10 médicos fallecidos y 180 médicos infectados. Un médico está haciendo la labor de seis médicos en Iquitos, parecen zombies. No tienen equipos de protección personal adecuado.

Muchos hablan de que estamos llegando a la curva ¿Cuál es la lectura del CMP sobre la situación actual del coronavirus en el Perú? ¿Será necesario extender la cuarentena?

Creemos que habrá una meseta prolongada que va a durar entre dos a tres semanas. Las últimas semanas hemos visto que el virus adquiere velocidad de contagiados y seguramente recién alcanzaremos la cima en las próximas semanas. Lo que queremos es que sea un meseta con menos casos diarios, no como ahora que hay más de 4 mil casos diarios. La lucha contra la pandemia todavía continúa y no hay que bajar los brazos.