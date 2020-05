Chorrillos: asaltan panadería a balazos por segunda vez en pleno estado de emergencia [VIDEO]

Tres sujetos armados irrumpieron en una panadería ubicada en la avenida 12 de octubre en el distrito de Chorrillos y se llevaron todas las ganancias del día. Estos delincuentes realizaron varios disparos en el establecimiento para asaltar con rapidez al local por segunda vez.

Según las cámaras de seguridad se realizó este acto delictivo en la mañana del jueves 14 de mayo. “Ocurrió a las 10:41. Uno vino directo a la caja para asaltar todo lo ahorrado en ese día. El otro entró y se quedó amenazando al que estaba atendiendo. Los otros entraron adentro con armas de fuego”, indicó un joven que estuvo durante el crimen.

En las imágenes se muestra cómo los hampones ingresan con mucha facilidad y van directo hacia la caja fuerte, donde tenían todo el dinero. El joven contó cómo sucedió el asalto en menos de 10 minutos. “Yo estaba horneando pan. Después, yo dejé eso para venir a ayudar a mis compañeros que estaban siendo amenazados. Ahí, empuje al sujeto con arma”, mencionó

El sujeto respondió con un apunte directo hacia el joven. No obstante, no llegó a dispararle, por lo que no se registró ningún herido. Después, salieron corriendo con el dinero y un teléfono.

Según el reporte de Diario La República, esta no sería la primera vez que asaltan al establecimiento, ya que habría sucedido en una ocasión anterior. “Hace cuatro años asaltaron”, expresó. La suma del dinero llevado asciende a más de cinco mil soles. Añadió que los criminales huyeron en un vehículo.

Por último, pidió a las autoridades mayor resguardo policial para atender estos casos. “Más supervisión, esto no puede pasar y menos en un estado de emergencia”, manifestó.