Arequipa: Policía detuvo a padres que protestaban para exigir reducción de pensiones

Efectivos de la Policía Nacional intervinieron a más de 20 padres de familia de las instituciones educativas María Auxiliadora y Don Bosco en Arequipa, quienes protestaban frente a las instalaciones de los colegios para exigir descuento de las pensiones.

Por varios días, los padres manifestaron su malestar a través de las redes sociales y ante la falta de respuesta por parte de los directores de los planteles educativos, decidieron salir de sus domicilios para exigir un diálogo con los directores.

Los protestantes fueron sorprendidos por policías, quienes procedieron a intervenirlos y en un bus fueron trasladados hasta la comisaría de Santa Marta.

De acuerdo a las primeras informaciones, habrían incurrido en faltas de desobediencia a la autoridad al no acatar el estado de emergencia sanitaria y por obstrucción de vías.

Los padres de familia de los dos colegios no fueron los únicos que protestaron para exigir la reducción de pensiones, también frente al Colegio El Ejercito de Arequipa se realizó una manifestación exigiendo el mismo pedido. Ellos señalaron no contar con los recursos económicos para realizar los pagos mensuales, ya que no pueden trabajar o algunos perdieron sus empleos.