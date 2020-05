En medio de la incertidumbre por el retraso del Hospital COVID de Sullana, el Gobierno Regional de Piura no tuvo otra alternativa que inaugurar este nosocomio, a pesar que las obras en la mayoría de ambientes no están terminadas, tal como lo confirmaron médicos del Hospital de Apoyo II.

Los galenos de este nosocomio refirieron que no solo se trata de obras inconclusas, sino de carencia de equipos médicos indispensables para tratar a los pacientes con coronavirus.

La representante del Cuerpo Médico, Patricia Montoya, se mostró totalmente indignada porque en un inicio se les comunicó que solo sería una “bendición” del local, aseverando que el establecimiento solo cuenta con camas, más no logística ni personal médico.

“Con logística es como se gana esta guerra y no hay. Solo hay camas y nosotros no estamos para tirar al paciente en una cama y que se sane de milagro. Ellos hacen esto porque no luchan en primera línea como nosotros, ellos lo hacen desde sus escritorios, lo digo por el gobernador, que pese a ser médico de profesión parece que nunca hubiera tenido a cargo un paciente crítico”, señaló.

Asimismo, Montoya refirió que el hospital todavía no puede funcionar, puesto que falta implementar varias áreas como farmacia, laboratorio. Además, no cuentan con internet, monitores, balones de oxígeno. Y, por último, ni siquiera hay un rol de médicos.

“Con esto lo único que se está haciendo es engañar a la población”, finalizó Montoya.

Cabe indicar que hasta ayer por la noche, la subregión Luciano Castillo Colona, a cargo de la implementación del nosocomio, registraba un 9.4 % de gasto de la inversión del monto asignado.