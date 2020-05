Puno: Ronderos retienen a 4 policías por quedarse con dinero de mineros intervenidos | VIDEO

En la región de Puno, los integrantes de rondas campesinas se sumaron a las labores de vigilancia contra malos ciudadanos que incumplan el estado de emergencia sanitaria. Sin embargo, un caso particular protagonizado por policías se registró en el distrito de Ituata, provincia de Carabaya.

Los ronderos intervinieron a cuatro agentes de la Policía Nacional. A bordo de una camioneta, los efectivos realizaron un operativo donde habrían interceptado a jóvenes mineros.

En un video publicado por Radio Altura Carabaya, un agente explica que solicitaron a los mineros la documentación respectiva y realizaron el registro personal.

“Discúlpennos, nuestro error ha sido aceptar (el dinero)”, dijo uno de los policías frente a todos los pobladores, luego de detallar que, en un primer momento, su intensión era llevar a los mineros a la comisaría para que expliquen la procedencia de la fuerte suma de dinero que llevaban consigo -que sería superior a los S/ 2 500.

No obstante -continuó el policía-, los jóvenes mineros se pusieron a llorar y les ofrecieron el dinero a cambio de no ser llevados a la dependencia policial. “No es un asalto, como ustedes dicen”, sostiene que el agente y reitera que no lo volverán a hacer.

En respuesta a los pedidos de perdón de los agentes del orden, uno de los pobladores toma la palabra y sostiene que cuando los policías interviene a la población por un delito, no les perdonan nada.

Decenas de pobladores se aglomeraron, rodeando a los efectivos. En el video se observa que uno de los agentes lleva desde el patrullero policial hasta una mesa, una bolsa con dinero y luego fue obligado por los ronderos a colocar los billetes para entregarlo a uno de los presuntos afectados.