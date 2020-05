Caos en entrega de canastas: Desde beneficiarios fantasma hasta duplicidades en padrón

Cusco. La gestión de la Municipalidad Distrital de Santiago para la compra de canastas hace agua por todos lados. La Contraloría General de la República identificó un cúmulo de irregularidades en la adquisición de víveres que se debe entregar a población vulnerable de esa localidad por la crisis económica y sanitaria del coronavirus.

Una de las más graves es que la comuna se lanzó a adquirir los productos para las 2 603 canastas sin contar con la lista final de beneficiarios. La entidad fiscalizadora corroboró que son en realidad 2162 los que tenían derecho a recibir este apoyo. De las 441 canastas restantes se desconoce el paradero final.

PUEDES VER: Paciente con cáncer y coronavirus murió en UCI de hospital de Cusco

Pero incluso en la población seleccionada hubo errores. De los 2163 identificados 19 fueron registrados hasta dos veces, siendo el número real de necesitados 2143. Para Contraloría esto es un riesgo porque estas 19 familias podrían haberse beneficiado con dos canastas.

Las irregularidades no acaban ahí. Algunos números de DNI no son válidos, incluso hay personas del padrón que no existen en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). También existen personas con DNI que no corresponden a la región del Cusco sino a otras jurisdicciones. Además y como en otras muchas comunas, también en Santiago se entregó los víveres a gente que ya fueron beneficiadas con el subsidio monetario de S/ 380,00, Programa Juntos y Pensión 65, pese a los filtros efectuados por la entidad municipal.

Para colmo la entrega de estos productos, que se hizo sin contar con los documentos adecuados, tiene retrasos. Según observa Contraloría el Grupo de Trabajo de distribución de canastas presenta demoras pese a que esta labor se inició el 15 de abril y a la fecha no culminan.

Todos estos hechos reflejados en el informe de Hito de Control N° 2990-2020-CG/GRCU-SCC, fueron comunicados a las autoridades de la comuna. El alcalde de Santiago, Fermín García, deberá explicar todas estas irregularidades.