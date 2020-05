Maribel Mamani

Trabajadores del Hospital Regional del Cusco realizaron ayer una protesta en su local institucional. Se quejaban por la falta de protección, indicaron que hay más de 100 casos positivos de covid-19. Con pancartas en mano y arengas en contra de las autoridades de salud de esa región, denunciaron que se les expuso al coronavirus al no entregarles los equipos de protección necesarios.

Los manifestantes también exigieron se contrate a más personal para atender la demanda de pacientes que padecen otras enfermedades y que no pueden dejar de recibir tratamiento.

Los servidores de la salud a los que se les detectó coronavirus están en cuarentena y sus puestos de trabajo tienen que ser remplazados para evitar el colapso del hospital.

La decana del Colegio de Enfermeras del Cusco, Francisca Rodríguez Ándia, indicó que hasta la fecha 20 de integrantes de su institución dieron positivo a covid-19 y tuvieron que dejar sus puestos laborales. Por estas razones pidió al director regional de salud, Darío Navarro y al director del hospital regional, Félix Hidalgo, que atiendan las demandas de quienes están en primera línea de batalla contra la pandemia.

Diferencias

Por su parte, el fiscal de prevención del delito, Eduardo Poblete, dijo que tanto el personal que labora en el Hospital Regional como el del Antonio Lorena recibieron los mismos equipos de protección personal (EPP). Por ello dijo que no hay lógica en los resultados que dan un solo contagiado en el Hospital Lorena y 62 en el Regional. “Los contagiados no son de la zona covid, son de otros servicios, entonces no hay lógica”, manifestó.

Según el secretario general de los trabajadores asistenciales del Hospital Regional, Ricardo Nina, la razón por la que los números son tan diferentes en los dos nosocomios sería que en el Regional se tomó la prueba molecular, que incluye hisopado, a un paciente que dio positivo en el área de emergencia y de allí se produjo un contagio masivo.

De acuerdo con el último reporte de la Dirección Regional de Salud del Cusco, se detectaron 466 casos positivos de covid-19 de un total de 9 mil 200 pruebas realizadas, entre moleculares y rápidas. v

Contagios en EsSalud

La Dirección de Salud Cusco también confirmó que en la Red Asistencial de EsSalud hay 28 casos positivos en el personal, entre ellos dos en la provincia de Calca.

Sin embargo, el director de EsSalud Calca, Michael Choque Sota, manifestó que estos casos se reportaron el 20 de abril. Eran asintomáticos y ya se les dio de alta.