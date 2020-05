Dirección de Salud pretendía pagar bono a personal que no atendía casos COVID-19

Coronavirus en Perú. Cuando inició el estado de emergencia por la COVID-19, el Gobierno Central dispuso el pago de un bono extraordinario al personal de salud que atiende pacientes, brinda seguimiento y realiza la vigilancia epidemiológica a cada uno de los casos.

A fines de abril, La República informó sobre una serie de vicios en la elaboración de la lista del personal beneficiario al interior del Hospital Regional Lambayeque. En esta oportunidad, la Contraloría detectó que la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental (DESA) pretendía incluir en su lista a personal que no le correspondía.

PUEDES VER Gobierno aprobó bono extraordinario de 720 soles para el personal de salud

Tal como consta en el informe n.° 010-2020, la Oficina de Administración de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) aprobó un listado que incluía a cuatro trabajadores de la DESA que no debían ser considerados como personal de salud, pues eran ingenieros químicos, civiles y técnicos laborales.

Además, se había incorporado a dos auxiliares en enfermería, pero que no prestaban servicio en la atención de casos de COVID-19, sino que se encargaban del cerco entomológico ante un brote de dengue.

Según el órgano de control, en ambas situaciones, no debieron ser incorporados porque su labor no coincide con lo establecido en el Decreto Supremo n.° 068-2020-EF, donde se fijan los criterios para el pago del bono extraordinario. Esto habría podido originar un perjuicio económico a la entidad.

Personal de DESA observado por la Contraloría.

Consultado al respecto el responsable de la Geresa, Juan Ordemar Vásquez, precisó que el documento donde se incorporaba a dicho personal fue anulado el pasado 23 de abril -tal como consta en la resolución gerencial n.° 000105-2020-, pues se detectaron una serie de inconsistencias.

“Nosotros evaluamos la lista y vimos que estaba mal elaborada, porque no cumplía con lo que estaba en el Decreto. A raíz de todos esos vicios decidimos anularla. Hasta ahora no se ha pagado, porque la lista se encuentra en proceso de elaboración por cada jefe de establecimiento de salud, pero además el nivel central aún no ha enviado el presupuesto para pagar”, precisó.

Por otro lado, el gerente estimó que la lista definitiva del personal de salud que se beneficiará con el bono estaría lista la próxima semana.

Es necesario precisar que, tres días después de haber firmado la lista inicial, el entonces administrador de la Geresa, Perci Rojas Vera, fue destituido por el gobernador regional Anselmo Lozano.