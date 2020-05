Iquitos: médico obstetra con COVID-19 necesita que lo atiendan en Lima

La hija de un médico obstetra con COVID-19 pide ayuda para que trasladen a su padre a un hospital de Lima. Teme que él fallezca por falta de atención, como le sucedió a su tío, un ginecólogo que también trabajaba en el sector salud.

El médico obstetra se contagió de coronavirus mientras atendía en un hospital de Iquitos. La madre de ambos profesionales de la salud vive en Ica y desconoce lo sucedido.

“Cada día pregunta por ellos y ya no tenemos más respuestas. Ya no sabemos qué decirle cuando pregunta por sus hijos ... Autoridades, señor presidente, imploro ayuda, un vuelo para mi padre que aún está en condiciones de viajar”, publicó en su cuenta de Facebook la hija del galeno.

“Mi familia atraviesa un dolor inmenso. Sé que a muchos que no les ha pasado, tal vez no me comprendan. Pero ya perdimos un gran miembro de nuestra familia por lo que más quieran ayúdennos a salvar a su hermano, él nos necesita”, añadió. Los interesados en apoyar a la hija del médico pueden contactarse al 94333011.

El director del Hospital Regional de Iquitos, Carlos Calampa, confirmó que hasta el lunes 11 de mayo fallecieron 188 médicos en esa parte del país. Ellos representaban el 55 % del total de personal de salud que atienden a pacientes con coronavirus.

Dijo que tuvo que cerrar todo el tercer piso del nocosomio por falta de médicos. “Sí, nos sentimos abandonados”, afirmó en entrevista con RPP Noticias.

“Es mucho peor si los que mueren son especialistas como infectólogos o cirujanos. Ya tenemos 8 muertos. Ahora tenemos un doctor de 27 años que está agonizando porque no tenemos ventiladores mecánicos. Se le dio el tratamiento, pero lamentablemente no responden por la alta carga viral que hay en el hospital", explicó.