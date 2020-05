Por: Angela Valdivia y Luis Villanueva

‘‘Era lindísimo, proactivo, carismático y ayudaba a todo el mundo’’, dice Jool Alarcón sobre su hermano Neil Alarcón, quien era médico cirujano y falleció a causa de la COVID-19, el último lunes 11 de mayo, en Pucallpa. Hasta la fecha, 20 galenos han muerto debido al virus, según el Colegio Médico del Perú.

‘‘Mi hermano me escribió por whatsapp el lunes a las 4:57 de la tarde, solo podía hacer eso desde el sábado’’, recuerda Jool Alarcón, en diálogo con La República, sobre la última vez que conversó con su hermano. El médico le contó que le pusieron una sonda nasogástrica con dificultad, por lo que había expectorado bastante. Eso lo ayudó a sentirse más aliviado.

PUEDES VER Infectados con coronavirus incrementa a 80.604 en todas las regiones del Perú

‘‘Sin embargo, me entero a la media hora que lo bajaron a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y ahí finalmente falleció’’, agrega. Asimismo, comenta que la enamorada de su hermano pudo comunicarse con Neil a las 5:50 de la tarde: ‘‘Estoy tranquilo. Ya estoy en UCI. Creo que me van a entubar’’, le dijo a la joven. No obstante, 20 minutos después de ese último mensaje le hicieron saber que el hombre había fallecido.

Jool describe a su hermano como alguien preocupado por el resto. El galeno incluso pidió apoyo para sus colegas y la población. Él le solicitaba a su pariente que le envíe medicinas. ‘‘Era una persona entregada y decidida’’, asevera el familiar.

En esa línea, añade que el médico nunca dejó de asistir a la posta donde trabajaba y que, a pesar del pedido de su madre de no ir a laborar, él continuó asistiendo, pues ‘‘era su vocación’’. ‘‘Mi hermanito decía ‘no tengo miedo a nada y voy a seguir’ ’’, recuerda.

PUEDES VER Clases a distancia en peligro por incremento de casos de docentes infectados con COVID-19

El día de la muerte de Neil Alarcón, su madre, Mery Quispe, escribió una carta dirigida al presidente Martín Vizcarra. En esta ella solicitaba al mandatario, así como al ministro de Salud, Víctor Zamora, tomar medidas inmediatas respecto a los profesionales de la salud que se encuentran enfermos, que incluye el traslado del personal de diversas regiones hacia Lima.

La mujer, quien dedicó 34 años de su vida trabajando en el sector salud, aseguró temer por sus otros hijos: dos médicos y un químico farmacéutico.

‘‘Le pido con lágrimas atender la demanda de los profesionales del sector salud, quienes arriesgan sus vidas y la de sus familias por todos los peruanos’’, finalizó Quispe.

Médico en Iquitos

Raúl Argumedo es otro de los galenos que falleció a causa de la COVID-19. Él era médico psiquiatra en el hospital de EsSalud de Loreto. Su esposa Angélica Tobies compartió una publicación por medio de sus redes sociales, en la que habla sobre el doctor.

Ella describe al hombre como uno ‘‘íntegro en lo laboral y personal, valiente para defender sus pensamientos y convicciones de justicia y moral’’. Asimismo, señala que Argumedo fue alguien respetuoso y solidario con sus amigos y pacientes, así como cariñoso con su familia.

PUEDES VER La muerte de un líder que golpea a la comunidad Shipibo-Konibo

La mujer comenta que estuvieron juntos durante 24 años. ‘‘Ahora me toca seguir sin él y sacar adelante lo más valioso de nuestro amor: nuestros hijos’’, se puede leer en la publicación. Tobies también indica que el médico fue internado alrededor de las 3:00 de la tarde, el sábado 2 de mayo, y que se comunicaron por última vez a las 9:30 de la noche. ‘‘Me dijo que todo estaba bien’’, recuerda ella. No obstante, a las 3:30 de la madrugada del día siguiente Raúl Argumedo falleció.

El decano nacional del Colegio Médico del Perú, Miguel Palacios, declaró ante un medio local que el galeno falleció en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital de EsSalud en Iquitos.

Misa en honor a médicos

Este jueves, el Colegio Médico del Perú invitó a los medios a una misa en honor a los médicos que han fallecido hasta el momento a causa del nuevo coronavirus. Esta se llevó a cabo al mediodía en la parroquia Nuestra Señora de Fátima, en Miraflores.

El decano nacional del Colegio Médico del Perú, doctor Miguel Palacios, aprovechó para enviar un mensaje a sus colegas. Él les dijo: ''no están solos, está el colegio a su lado, así que fuerza compañeros. Hermanos médicos, nosotros estamos junto a ustedes y vamos a seguir (...) luchando contra esta enfermedad''.