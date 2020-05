El Alcalde de La Victoria, George Forsyth, se mostró muy afectado por las desalentadoras cifras de los comerciantes del Mercado Mayorista de Frutas que han dado positivo tras ser sometidos a pruebas de coronavirus.

Desde el mercado minorista N°1, donde los trabajadores vienen pasando exámenes de la COVID-19, el burgomaestre reveló que están rogándole a los comerciantes para que vayan a realizarse la prueba del descarte y pidió el compromiso de ellos para evitar mayor casos de coronavirus en la ciudadanía.

“Definitivamente no son cifras muy alentadoras, esperábamos un resultado positivo con respecto al Mercado Mayorista. Igual es una cifra negativa y esto es algo que se veía venir hace dos meses cuando decía que los mercados iban a ser un caos total. Lo importante es que se está reaccionando porque si no estaríamos fregados. Hay que apoyar al Estado y vamos a tomar control”, dijo Forsyth a América Noticias.

“Imagínate que tenemos que ir y rogarle a los comerciantes para que hagan sus pruebas porque no las quieren hacer. No es algo que estoy inventando, tenemos que rogarle. Les pido el compromiso de los propios comerciantes de cuidarse, pero también cuiden a todos los ciudadanos, vengan a hacerse las pruebas y si salen positivo quédense en su casa, pueden mandar a otra persona con su certificado y que trabaje por ustedes, pero no pueden ser tan irresponsables de contagiar al resto”, agregó.

Finalmente, George Forsyth informó que este jueves a las 4 de la tarde tendrá una segunda reunión con las autoridades para plantear el cierre de los mercados con mayores casos de comerciantes con coronavirus para este fin de semana.