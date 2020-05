El último miércoles 13 de mayo, familiares de pacientes con síntomas del coronavirus denunciaron que sus parientes no están recibiendo la atención en los interiores del Hospital Arzobispo Loazyza. Incluso, los tienen esperando horas sin saber información sobre su estado de salud.

“Mi paciente está acá, y no lo atienden", mencionó uno de las personas que esperan en el exterior del nosocomio. Según las declaraciones de varias personas, sus familiares están en una zona arrinconados sin recibir un tratamiento por la falta de medicamentos, oxígeno y personal de salud.

“Esto no puede ser posible. El personal de acá tiene que informar qué está sucediendo con nuestros familiares. No nos dicen nada, si falta oxígeno o algo, no nos dicen. Nos tienen esperando de cuatro, cinco a diez horas esperando y así no es”, señaló un hombre que espera saber el estado de su pariente.

Otra mujer en declaraciones para América indicó que su esposo está desde hace un día en el establecimiento de salud y tiene fuertes síntomas de pulmonía; sin embargo, no ha tenido la atención adecuada para seguir con vida. “Mi esposo está agonizando adentro prácticamente. No lo atienden. Le han puesto vía nada más, sin ponerle oxígeno o algo. No tiene medicina. Me han dicho que no hay doctores ni nada”, manifestó preocupada.

Por otro lado, un joven comentó que su madre se encuentra en el área COVID-19, pero denuncia que su progenitora está sentada sin tratamiento. “La han metido a las tres de la tarde, y hasta ahora no sé nada de mi mamá. No me dejan entrar y tampoco la atienden. Hace poco vimos que están amontonados en una zona sin atención y en pleno frío”, expresó.

Los familiares esperan que pronto el Hospital Loayza pueda dar más información sobre el estado de salud. Además, que los atiendan adecuadamente y no los dejen tirados a su suerte. Hasta la fecha son más de 76.036 infectados en todo el Perú.