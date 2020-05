Coronavirus: promueven donación de oxígeno para pacientes de Sullana

Las solidaridad de muchas personas se pone de manifiesto por estos días de pandemia, lo que refleja que cuando existe unión en una sociedad, los momentos difíciles se pueden afrontar de la mejor manera. En Sullana, el empresario pesquero, Martín More Mena, invitó a los emprendedores de la región a sumarse a una cruzada de donación de balones de oxígeno y para ello, él mismo inició la cadena con la entrega de dos unidades recargables.

Los pacientes de coronavirus en casos graves requieren oxígeno, ante ello, es preciso el apoyo constante de personas de buena voluntad.

“Desde que comenzó esta cuarentena nos íbamos con mi familia a repartir ayuda dentro de nuestras posibilidades, pero después me preocupó la muerte de grandes amigos de este pueblo, todos sufriendo por falta de oxígeno. Me contacté con un amigo, y le dije: consígueme dos balones de oxígeno, me advirtió que estaban caros, pero le dije que eso no importaba”, narró Martín More.

El empresario del rubro de la pesca y maricultura añadió que estos balones servirán para atender la emergencia, auxiliar a quien los necesite, luego los volvería a llenar para que sigan auxiliando a más pacientes.

El poblador exhortó a los demás empresarios a sumarse a esta noble causa y donar balones de oxígeno para salvar la vida de los pacientes con COVID-19.

“Si cada uno de nosotros, que hacemos empresa, compráramos y donáramos un balón de oxígeno, ¿cuánto ayudaríamos? Yo no soy sechurano, soy de Castilla, pero amo a esta tierra y no queremos que a nuestros pobladores les esté pasando todo esto… Creo en Dios y creo en que él nos va ayudar”, finalizó el empresario. (con información de Luz Aquino).