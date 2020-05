Con lágrimas en los ojos, el biólogo puneño Fredy James Condori Yujra, pidió a la ciudadanía respetar las medidas de aislamiento y cuidado personal para evitar vivir el drama de Loreto.

En esta ciudad, decenas de personas murieron por coronavirus y cientos son portadores positivos de la enfermedad. No hay espacio en los hospitales para atender a los pacientes.

Condori Yujra fue enviado por el Instituto Nacional de Salud de Lima (INS) para implementar el nuevo laboratorio de procesamiento molecular para detectar casos de la COVID-19. Este centro funcionará dentro de la Dirección Regional de Salud de Puno.

Tras su arribo a la región altiplánica, ofreció una entrevista donde expuso el riesgo al que están expuestos los puneños si no toman conciencia.

“Yo estuve en una zona roja donde se respira el virus del Covid; en Iquitos (Loreto). Ver esa realidad es bien triste. Yo no quisiera que Puno pase eso. Es lamentable. Quienes pagan plato es el personal de salud. La gente no tiene conciencia. Camina y sale, por todo lado. No se protegen, desobedecen las cuarentenas”.

“Pero sin embargo el personal de salud paga el plato. Ves médicos muriendo, enfermeras muriendo, todos contaminados, buscas personal de salud, biólogos moleculares, entrenas; todos contaminados, no tienes nada. No quiero eso en Puno. Por favor”, dijo entre sollozos.

Fredy James Condori, es natural de la provincia de Moho, al norte de la ciudad de Puno. En sus primeros años profesionales trabajó en la Dirección Regional de Salud de Puno y luego migró a Lima para trabajar en el INS.

La actual emergencia sanitaria lo trajo de retorno por un tiempo para que se haga cargo de la implementación de laboratorio de biología molecular en la ciudad de Puno.

Aseguró que las condiciones para que empiecen a funcionar son óptimas. Los seis ambientes seleccionados no son los técnicamente requeridos para un laboratorio, pero permitirán trabajar de manera adecuada porque tendrá todo el equipamiento necesario.

Precisó que el mayor trabajo en campo será procesar el tablero de muestras que envíe el INS Lima. Este proceso empezará con los biólogos puneños que fueron enviados a Lima a capacitarse.

Reveló que se formarán dos grupos de trabajo por protocolo para cuando el laboratorio empiece a operar al 100%. Precisó que al día se podrán procesar 70 muestras y tener los resultados de inmediato.