Alcalde de Pomalca pide perdón tras escándalo en comisaría

Días después de haber protagonizado un escándalo en una dependencia policial, a donde fue conducido por haber impactado su auto contra un poste, el alcalde distrital de Pomalca, Julio Lazo Pomares, dio explicaciones de lo sucedido y pidió perdón a quienes ofendió.

A través de un mensaje publicado en la cuenta de Facebook de la Municipalidad Distrital de Pomalca, el burgomaestre, señaló lo siguiente:

“Con total sinceridad pido perdón a la población por todo lo que han visto y oído, pese a que no fue en un estado de consciencia plena, las disculpas del caso a todas aquellas personas que se han sentido ofendidas...”, escribió el primer ciudadano del distrito azucarero.

“Sin darme cuenta herí a mi pueblo, y me duele más a mí, porque junto a ustedes he trabajado día a día por mantenerlos seguros y libres de la delincuencia”, agregó.

Así también dejó en claro que cometió un error. “Las personas que me conocen de cerca, saben realmente que no soy así, nunca lo he sido; sin embargo soy un ser humano, con defectos y virtudes, expuesto a equivocarme”, detalló en claro arrepentimiento por lo sucedido.

“A la Policía Nacional, también hago extensiva mi disculpa por mi comportamiento..”, concluyó.

Como se recuerda, el pasado 7 de mayo el alcalde, Julio Lazo Pomares, fue llevado a la comisaría tras chocar su auto mientras se encontraba en estado de ebriedad y en la dependencia policial protagonizó un escándalo al lanzar improperios.