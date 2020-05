Taxistas no llegaron a ningún acuerdo con Municipalidad de Trujillo

La reunión que sostuvo el alcalde de Trujillo, Daniel Marcelo Jacinto en el coliseo Inca, con taxistas individuales y de empresas, no fue fructífera: no se llegó a ningún acuerdo sobre la aplicación en nuestra ciudad del plan “pico y placa”.

“Una vez más los dirigentes de taxis hemos sido usados. Con engaños nos han convocado para recoger propuestas, sin embargo, el alcalde no ha recogido ninguna”, expresó el presidente de la nueva Federación Regional de Taxistas de Trujillo (Fredett), Alberto Salvatierra.

Explicó que se oponen a la medida restrictiva de “pico y placa” porque se quiere copiar lo que se estableció en Lima.

“Nosotros tenemos otra realidad, distinta a la capital. Hay miles de taxistas que tienen que pagar letras de sus propias unidades y otras deudas, entonces si nos permiten trabajar dejando un día a la semana, nos va a perjudicar tremendamente”, advirtió Salvatierra.

Por su parte, el dirigente del Frente del Taxista, Mario Moreno León, refirió que pico y placa se puede soportar durante la cuarentena, pero no durante la pandemia.

“Porque esa pandemia puede durar años y se controlará con los protocolos de protección que se usen”, indicó Moreno.

Otros taxistas refirieron que no llevaron propuestas por escrito porque no querían caer en la lentitud burocrática. También se quejaron de que en la ciudad de Trujillo se fiscaliza y se multa a los taxistas, sin embargo en los distritos no se vigila bien la circulación de unidades.