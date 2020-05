Puno: Poder Judicial libera a policías que pidieron coima de 5 soles a chofer

El Poder Judicial en Puno rechazó el pedido de prisión preventiva contra los policías Jimmy Marvin Padilla Huayas (54) y Carlos Alberto Vilca Vilchez (26). Son investigados por el presunto delito de cohecho pasivo propio. Pidieron y recibieron una coima de S/ 5 a un chofer para dejarlo transitar, a pesar que no tenía sus papeles en regla.

El juez Máximo Tacuri Robles consideró que no existe peligro de fuga. La defensa de los procesados presentó arraigo familiar con constataciones policiales de las viviendas donde están alquilados. Se les impuso una caución de cinco mil soles.

El suboficial de tercera Carlos Alberto Vilca Vílchez (26) fue detenido por personal de Inteligencia de la Policía Nacional. Tenía en su poder una moneda de S/ 5.00 que le entregó Darío Colque Mamani (60), chofer de la mototaxi de placa 3421-5Z.

El conductor fue intervenido entre las intersecciones de la avenida Simón Bolívar con Costanera. Hacía servicio público pese a que no tenía su tarjeta de propiedad. El suboficial Jimmy Padilla Huayllas (54) estuvo a cargo del procedimiento y al ver que el mototaxista no tenía todos los documentos de su unidad, le habría indicado: “Deja tu cariño”. En el argot popular, este pedido supone entregar dinero a cambio de no proceder con el internamiento de la unidad al depósito municipal.

Darío Colque reconoció que el dinero solicitado por Jimmy Padilla fue recogido por Carlos Alberto Vilca.

La Fiscalía Antincorrupción informó que apelará la decisión del magistrado en primera instancia porque el peligro de fuga configura cuando el proceso puede eludir la acción de la justicia por los años de pena que recibiría. Según el Ministerio Público, serían condenados a siete años de pena efectiva.