Anselmo Lozano: "Sí cumplí con plan estratégico contra el coronavirus para Lambayeque”

Ante los cuestionamientos que realizó la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República a su labor en la lucha contra el coronavirus, el gobernador regional de Lambayeque, Anselmo Lozano Centurión las rechazó y aseguró que sí cuenta con plan estratégico y que no hay deficiencia en la ejecución presupuestal.

Respecto al primer punto, Lozano manifestó que desde el inicio de la pandemia se tomó acciones. Por ejemplo dijo se emitió la Resolución Regional 076 que conformó la Autoridad de Vigilancia Epidemiológica en el aeropuerto José Quiñones.

PUEDES VER Coronavirus: Congreso inició investigación a gestión de Lozano por crisis sanitaria

Asimismo indicó que se puso operativo el Plan de Contingencia Regional y el Plan Regional de Reforzamiento y Vigilancia Sanitaria.

“Comando COVID impuesto”

Lozano enfatizó que el 9 de abril se conformó el Comando COVID Sipán, el que dijo a partir de esa fecha ejecuta medidas para el control de la pandemia.

En ese sentido, dijo que dicho grupo de operaciones fue impuesto por las autoridades nacionales. Al mismo tiempo remarcó que no es convocado a las reuniones de coordinación.

LEE TAMBIÉN Coronavirus: confirman la primera muerte de un médico por COVID- 19 en Lambayeque

También mencionó que el Ejecutivo solo transfirió 7 millones de soles para enfrentar el coronavirus, pues los 11 millones de soles restantes son producto de la modificatoria presupuestal.

Explicó que en enero de 2020, el Ejecutivo no había dispuestos para los gobiernos regionales, pues recién sucedió en marzo y abril del año en curso. “Nos dieron el dinero cuando en el mercado nacional e internacional ya no había equipos y mascarillas para comprar. Entonces cómo vamos a ejecutar el presupuesto, no vamos aceptar sobrecostos”, afirmó.

Cabe indicar que a Lozano se le critica por solo efectuar el 22% de 18 millones de soles.

Rechaza opiniones

Líneas seguidas dijo que las opiniones del congresista Moisés Gonzáles, quien dijo que su gestión es una “vergüenza”, son inaceptables. “Él me faltó el respeto, y sin conocer la realidad de Lambayeque”, sentenció.

Líneas seguidas aseguró que no tienen ningún problema que la Comisión de Fiscalización lo investigue. “Las investigaciones son bienvenidas, no hay nada que ocultar”, anotó.