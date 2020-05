Juliaca: Alumnos de la UANCV piden colaboración para pagar multas por protestar | VIDEO

Alumnos de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (UANCV), la mañana de este miércoles realizaron un plantón en el frontis del templo Santa Catalina de Juliaca, apelando a la solidaridad de la población, para poder pagar las multas que les impusieron por protestar. Son 400 soles los que tendrán que pagar siete estudiantes intervenidos por miembros del Ejército y la Policía durante una protesta por la rebaja de pensiones de enseñanza.

Julio Aderly Mamani, miembro del Comité de Lucha Estudiantil, considera que esta sanción es un abuso, ya que ni siquiera están en condiciones de solventar sus mensualidades, menos podrán saldar una multa por reclamar sus derechos.

El dirigente sospecha que está represión es una forma de pretender callarlos para que no sigan pidiendo la reducción en 50% de sus pensiones de enseñanza, ya que las autoridades universitarias de la UANCV solo accedieron a rebajar el 20%. Mamani advirtió que este semestre académico esta en riesgo si no se matricula el 70% de la población estudiantil. Asimismo, se mantiene en pie la propuesta de no matricularse ni acceder a la plataforma virtual, si no hacen caso a su clamor.

Los estudiantes dudan que con su pedido se ponga en riesgo la sostenibilidad económica de la UANCV, ya que gran parte de los recursos se iba en pago de planillas, especialmente por pactos colectivos. Consideran que el rector Juan Benites Noriega, no tiene la intención de transparentar el manejo administrativo y financiero de la universidad. Esa sería la razón por la cual no les dejan participar en las reuniones y asambleas.

Entre otros puntos de su plataforma, también solicitan la nulidad completa de los pactos colectivos, rechazo a la pretensión de retorno de docentes cuestionados y que superan los 70 años, cobro de la deuda de casi ocho millones a docentes, entre otros.