La Victoria: decomisan productos adulterados que iban a ser vendidos para “protegerse” del coronavirus

Que gente tan desgraciada puede haber que se juega con la salud de todos los peruanos! Hoy, gracias al servicio de inteligencia de la PNP con apoyo de la @municipalidaddelavictoria , se le pudo dar un importante golpe a la pirateria en nuestro distrito. Miles de mascarillas, potes de alcohol liquido y en gel, guantes, etc han sido decomisados antes de que puedan ser vendidos y de esa forma poner en peligro a toda la poblacion. No se dejen sorprender por estos desgtaciados. A estar atentos! Gracias nuevamente a la @policiaperu por este excelente trabajo y por cuidar a todos los peruanos!