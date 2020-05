Los profesionales de los diferentes hospitales de EsSalud de la región Lambayeque, entre médicos y enfermeros realizaron un plantón para exigir la destitución de la presidenta ejecutiva, Fiorella Molinelli a consecuencia –afirman- de la deficiente estrategia sanitaria y por no garantizar las mejores condiciones de trabajo, que incluye los equipos de bioseguridad contra el coronavirus.

“Esta medida de protesta es parte del plantón nacional que por unanimidad se ejecutó para expresar el rechazo al desarrollo de acciones que lidera Molinelli”, afirmó Alfonso Díaz, quien integra el comité ejecutivo del Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú (Sinamssop).

En ese sentido, precisó que si bien Molinelli distribuyó Equipos de Protección Personal (EPP), deben ser de calidad para garantizar la salud de los profesionales.

Mascarillas de calidad

“No se trata de cantidad, sino de calidad”, anotó y agregó que lo mismo debe suceder con el tipo de mascarillas que se entregó, las que –afirmó-no garantizarían la protección adecuada.

Afirmó que a la fecha hay 47 médicos infectados, uno de ellos fallecidos; así como 75 enfermeras y laboratoristas. “Se necesitan mejores condiciones para trabajar”, anotó.

Falta implementar hospitales

Por su parte, el presidente del Cuerpo Médico del HAAA, Juan Cruz Venegas enfatizó que a la fecha no se evidencia que el Hospital Luis Heysen esté correctamente equipado para ser establecimiento COVID- 19. Y subrayó que no hay las garantías para que el Hospital Almanzor Aguinaga cuente con áreas no contaminadas por coronavirus.