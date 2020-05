George Forsyth: “Me bajé el sueldo y aún no me hice la prueba del coronavirus”

El brote del coronavirus ha golpeado económicamente a los distritos de la capital y uno de ellos ha sido el de La Victoria, que también se ha convertido en uno de los focos infecciosos de la COVID-19. El alcalde George Forsyth reveló que tomó acciones en la municipalidad y anunció que se redujo su sueldo.

“Sobre el presupuesto, nuestro distrito es el más quebrado del país. Debemos más de 680 millones de soles y hemos dejado ir a una gran cantidad del personal de Fiscalización y ahora tengo que fiscalizar más que antes... estamos bajando el sueldo a todo el mundo, (¿usted mismo?, le preguntaron) así es”, dijo Forsyth a América Noticias.

Consultado sobre si se hizo la prueba del coronavirus, el alcalde Forsyth señaló que “aún no me hecho la prueba. Comprenderán la posibilidad que sea asintomático o quizá ya superé el virus. Pedí las pruebas el 13 de marzo y hasta ahora no tenemos”.

Por otro lado, George Forsyth agradeció la visita del ministro de Defensa, Walter Martos y del Interior, Gastón Rodríguez quienes iniciaron un operativo en el Mercado Mayorista de Frutas para ver si se cumplen las medidas de aislamiento y salubridad de la COVID-19. Agregó que junto a sus trabajadores continuarán repartiendo las canastas a la población con bajos recursos.

“Esta es la primera vez que están en el distrito (ministros de Estado), es algo que hay que agradecer. No se ha hecho ni una sola prueba y ¿cuál es mi preocupación?, yo mismo con mi personal llevamos canastas casa por casa, entregamos las canastas y nos llevamos el virus”, concluyó.