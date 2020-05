Elmer Huerta: “La vacuna va a demorar quizás dos años y medio”

El experto en epidemiología, Elmer Huerta, explicó que la vacuna contra el coronavirus tardaría en llegar al Perú al menos dos años. Según detalló el especialista, aunque se descubra, aún faltarían los procesos de fabricación y distribución.

“Que se descubra una vacuna, o varias vacunas, pero que se fabrique, distribuya, pensemos, ¿cuándo llegará a Moyobamba, a Iquitos? Se descubre la vacuna pero la fabricación, distribución, vacunación va a tomar muchísimo tiempo. Es lo más probable, va a demorar, va a llegar, quizás en dos años o dos años y medio tendremos una vacuna disponible en todos lados", reveló a América TV.

Agregó que la población más afectada en el Perú sería aquella que vive en las zonas más alejadas, debido a que no tendrían acceso inmediato a esta vacuna, en caso sea descubierta.

"Una cosa es que se descubra la vacuna este año y otra distinta es que llegue a un niño que viva, por ejemplo, en Chulucanas”, comentó.

Por otro lado, Huerta mencionó otra posibilidad y citó una investigación del Centro para la Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota. Según explicó, en caso la vacuna no sea descubierta, el 60% o 70% de la población tendría que infectarse para erradicar el virus.

“Si no hay una vacuna, sucedería lo que pasó con la pandemia de 1918 que mató entre 40 y 100 millones de personas. Esta desapareció solita porque no hubo vacuna. Desapareció cuando 60 % o 70 % de la población mundial se infectó y se llegó a lo que se llama la protección de la manada en el cual el virus ya no pudo saltar de persona a persona y se extinguió solo. ¿Cuánto tiempo tomaría? Según los expertos, dos años”, comentó Huerta.

Finalmente, aseguró que el lado positivo de esta pandemia es que los hábitos de limpieza y el uso de mascarilla perdurarán en el tiempo.